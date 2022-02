Il cast di Sex/Life 2 di Netflix si amplia con nuovi arrivi: dopo che lo streamer ha rinnovato la serie erotica lo scorso settembre, la produzione dei nuovi episodi sta per iniziare in quel di Toronto. E al gruppo della prima stagione si aggiungono diversi volti noti.

Innanzitutto nel cast di Sex/Life 2 arriva Wallis Day, colei che ha interpretato Kate Kane nella seconda stagione di Batwoman dopo l’abbandono improvviso da parte di Ruby Rose: qui sarà Gigi, personaggio di cui non sono ancora noti i dettagli. Inoltre la serie Netflix ha accolto nel cast Dylan Bruce, che molti ricorderanno per essere stato Paul Dierden, fidanzato di Sarah, nella serie distopica Orphan Black: l’interprete canadese è apparso anche in Arrow nel ruolo ricorrente di Adam Donner nella seconda stagione e più recentemente si è visto in American Gothic, Midnight, Texas e The Murders. Qui sarà nel ruolo di un certo Spencer.

Tra le altre new entry del cast di Sex/Life 2 sono stati annunciati da Netflix Craig Bierko (già in UnREAL) nei panni di Mick, Cleo Anthony (She’s Gotta Have It) come Kam e Darius Homayoun (Amir in Succession) come Majid. I nuovi arrivi si uniscono tutti ai personaggi regolari della serie a partire da Sarah Shahi (Billie Connelly) e Adam Demos (Brad Simon), che si sono innamorati sul set e fanno coppia fissa. Tornano anche Mike Vogel (nel ruolo di Cooper Connelly), Margaret Odette (Sasha Snow), Jonathan Sadowski (Devon) e Li Jun Li (Francesca).

Il cast di Sex/Life 2 sarà presto impegnato nella produzione dei nuovi episodi: Netflix non ha ancora annunciato una data per il debutto della seconda stagione del dramma erotico, dedicato al triangolo amoroso tra una donna, suo marito e il suo passato che torna ad infiammare la sua vita.

