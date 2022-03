Per tutti gli appassionati delle due ruote, tenetevi pronti perché l’attesissima stagione di MotoGP 2022 sta per iniziare. Il Motomondiale accenderà i motori domenica prossima 6 marzo alle ore 16.00 con la prima tappa stagionale: il Gran Premio del Qatar, che si disputerà sul circuito di Losail. Il campionato, composto da 21 appuntamenti, si concluderà poi domenica 6 novembre 2022 sul circuito Ricardo Tormo con il Gran Premio di Valencia. La tensione è molto alta, così come le aspettative. A questo punto, vi starete chiedendo: dove si vedranno le gare in TV? Ecco di seguito tutte le informazioni.

Purtroppo, quest’anno sono giunte cattive notizie per coloro che hanno un abbonamento attivo con DAZN. Difatti, la piattaforma dello sport in streaming non trasmetterà nessun Gran Premio di MotoGP 2022. Dunque, tutte le gare del Motomondiale, tra cui MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE, saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky al relativo canale Sky Sport MotoGP (numero 208). La loro trasmissione avverrà attraverso il satellite, ma anche tramite Internet con SkyQ e Sky Go. Il campionato delle due ruote sarà visibile, ovviamente, anche su NOW, ossia la piattaforma streaming on demand di Sky. Mentre il canale TV8 del digitale terrestre trasmetterà tutti gli appuntamenti in differita, di cui sei in diretta, ossia Stati Uniti, Spagna, Italia, Germania, Misano e Aragòn.

Di seguito ecco il calendario completo di tutte le 21 tappe di MotoGP 2022. Si inizierà domenica 6 marzo al Losail International Circuit, 20 marzo Pertamina Mandalika Circuit, 3 aprile Termas de Río Hondo, 10 aprile Circuit Of The Americas, 24 aprile Autódromo Internacional do Algarve, 1° maggio Circuito de Jerez – Angel Nieto, 15 maggio Le Mans, 29 maggio Autodromo Internazionale del Mugello, 5 giugno Circuit de Barcelona-Catalunya, 19 giugno Sachsenring, 26 giugno TT Circuit Assen, 10 luglio KymiRing, 7 agosto Silverstone Circuit, 21 agosto Red Bull Ring – Spielberg, 4 settembre Misano World Circuit Marco Simoncelli, 18 settembre MotorLand Aragón, 25 settembre Twin Ring Motegi, 2 ottobre Chang International Circuit, 16 ottobre Phillip Island, 23 ottobre Sepang International Circuit e si concluderà domenica 6 novembre al Circuit Ricardo Tormo di Valencia.

