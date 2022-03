Doc Nelle tue Mani 2 torna in onda ufficialmente giovedì 3 marzo. Dopo i continui slittamenti dovuti alla situazione politica internazionale e alla guerra in Ucraina, la Rai ha finalmente confermato che Luca Argentero e i suoi non dovranno attendere oltre e che il 3 marzo la serie tornerà in onda con due nuovi episodi movimentati.

Il video promo rilasciato in queste ore a conferma della messa in onda al giovedì, rivela che il personaggio di Luca Argentero, Andrea Fanti, si ritroverà a capo del suo reparto per un giorno. Ancora una volta il nostro dottore verrà messo con le spalle al muro dai suoi detrattori che lo costringeranno, senza preavviso, a indossare i panni di primario per un giorno con tutto quello che questo significherà in termini di errori e di futuro. Andrea riuscirà a portare al termine il suo compito senza intoppi oppure dovrà rinunciare per sempre al posto di primario e al suo reparto?

La risposta arriverà solo giovedì 3 marzo quando la serie tornerà in onda con due episodi in cui non solo sentiremo parlare di Andrea Fanti primario ma vedremo Gabriel in lacrime tra le braccia della sua Elisa, finalmente i due avranno modo di chiarire la loro situazione e quello che è successo nel bel mezzo della pandemia?

Ecco il promo dei nuovi episodi e i dettagli sul futuro dei dottori di Doc Nelle tue Mani 2:

È confermato: giovedì si torna in corsia per la sesta puntata di #DOCNeleTueMani2!

Sarà un giorno molto difficile per DOC, ma anche Agnese avrà un bel da fare.

Gabriel dovrà affrontare le sue paure, per ritrovare fiducia nella sua professione. E Damiano? 🤭

Ci vediamo su @RaiUno! pic.twitter.com/n9rxW1L1Q3 — DOC Nelle Tue Mani 2 (@DocNelleTueMani) February 28, 2022

Ciliegina sulla torta sarà la reazione di Giulia al tradimento di Cesconi. Per lui un sonoro schiaffo dopo quello che ha fatto mettendo a rischio tutto e tutti, il bel dottore però ha delle intenzioni ancora poco chiare e che scopriremo negli episodi in onda il 3 marzo?