La notizia non è ancora ufficiale, ma al posto vostro cerchierei in rosso la data del 1 aprile 2022, qualora abbiate riscontrato di recente problemi con la mail Teletu. A quanto pare, infatti, sono in arrivo novità non proprio piacevoli per tutti coloro che in questi anni hanno usufruito del servizio webmail, forse legati ai disservizi che abbiamo trattato sul nostro magazine anche nella giornata di ieri. Vediamo come stanno le cose, indipendentemente dalla scarsa comunicazione ufficiale dello staff, affinché nessuno si faccia trovare impreparato al momento giusto.

Massima attenzione in vista del 1 aprile con mail Teletu: problemi in arrivo per webmail

Nello specifico, per quale ragione vi sto parlando del 1 aprile con mail Teletu? C’è un motivo preciso, per il quale ho citato potenziali problemi in arrivo per tutti coloro che usufruiscono del servizio webmail. Stando ad una testimonianza riportata da un utente che ha contattato l’assistenza di Vodafone su Twitter, essendo impossibile contattare quella diretta di Teletu, pare che le cose cambieranno drasticamente tra un mese. Questo, infatti, quanto affermato dallo staff dell’operatore per coloro che stanno riscontrando anomalie negli ultimi tempi:

“Ho inserito la tua richiesta e verrà contattato al più presto possibile dai colleghi per ripristinare la tua mail. Ti informo che da 1 aprile 2022 la mail TeleTu verrà definitivamente cessata. Ti consiglio di spostare il contenuto della mail TeleTu su una casella mail alternativa“.

Probabile che queste disposizioni siano valide per tutti coloro che hanno continuato ad utilizzare la mail Teletu negli ultimi anni, pur non essendo clienti del suddetto operatore da tempo. Tuttavia, confido di ottenere ulteriori informazioni in merito nei prossimi giorni. In attesa di capire come risolvere i problemi di accesso alla webmail, riscontrati da fine febbraio, sarà opportuno annotare con grande attenzione la data del 1 aprile. Ovviamente, l’ideale sarebbe ricevere comunicazioni chiare ed ufficiali dallo staff di Teletu. Le stesse che allo stato attuale mancano.