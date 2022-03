Debutta Annika su Giallo, nuovo crime scozzese con una protagonista femminile. Dal 1° marzo, il canale 38 del digitale terrestre dà il benvenuto a una nuova investigatrice: Annika Stranded.

Basata sull’omonimo format di BBC Radio 4, la serie tv segue le vicende di un’ispettrice investigativa della polizia scozzese di origini norvegesi, recentemente trasferita alla Glasgow Marine Homicide Unit insieme a sua figlia. I rapporti tra le due sono molto tesi, e nel corso degli episodi vengono esplorati a fondo. La particolarità della serie sta nella rottura della quarta parete: spesso il personaggio di Annika si rivolge alla telecamera e dialoga con il pubblico, confidando i suoi pensieri, e ciò crea una sorta di connessione.

Nel cast della serie, Nicola Walker nei panni della detective della omicidi Annika Strandhed; Jamie Sives è il detective Michael McAndrews; Katie Leung interpreta Blair Ferguson; Reality Roach è Tyrone Clarke; Kate Dickie è Diane Oban; Silvie Furneaux nel ruolo di Morgan, la figlia adolescente di Annika; e Paul McGann nei panni di Jake Strathearn, un terapista infantile.

Annika su Giallo andrà in onda ogni martedì in prima serata, con due episodi a settimana per un totale di sei. La serie è ovviamente ambientata e girata in Scozia, principalmente a Glasgow. Tra le location: il fiume Clyde, l’Isola di Bute nella costa sud-ovest, e il Lago Katrine nella contea di Stirling a far da sfondo a omicidi e altri intrighi.

Nel primo episodio vedremo Annika alle prese con l’omicidio del proprietario di una barca che porta i turisti a caccia di balene. L’uomo è stato ucciso con un arpione e l’unico sospettato viene, in seguito, investito in strada. Nel frattempo, la figlia di Annika, Morgan cerca di adattarsi nella sua nuova scuola e crea tensioni a sua madre.

Ecco il promo di Annika su Giallo:

