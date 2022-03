Mobvoi, famosa società tecnologica con sede a Pechino, ha reso ufficiale il TicWatch Pro 3 Sports, ossia un’inedita versione del suo tradizionale TicWatch Pro 3. Il nuovo wearable è stato realizzato tipicamente per gli amanti dello sport e, rispetto al modello precedente, sono stati aggiunti importanti aggiornamenti software. Vediamo insieme quali sono le sue caratteristiche ed il prezzo. Iniziamo col dire che il vecchio modello supportava 10 attività sportive come corsa, ciclismo, nuoto e yoga, mentre la nuova variante ne raggiunge più di 100, tra cui anche calcio, rugby, tennistavolo e sci. Inoltre, sono stati migliorati dettagli come le calorie bruciate, la durata dell’allenamento, la frequenza cardiaca e altri segnalatori.

Un’altra caratteristica interessante della nuova variante TicWatch Pro 3 Sports riguarda il TicMotion, ossia una tecnologia invisibile che tiene traccia in maniera proattiva le attività sportive (di cui alcune è capace di riconoscerle in modo automatico) senza dover attivare nulla ed è alimentato dai nuovi algoritmi AI di Mobvoi. Il nuovo modello del produttore cinese, inoltre, sfoggia uno schermo AMOLED da 1,39 pollici (con risoluzione pari a 454 x 454 pixel) e un secondo display FSTN LCD posto in alto. L’orologio presenta una scocca è in acciaio inox 316L, è dotato di un sensore per il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), monta una batteria da 577mAh, un processore Qualcomm Snapdragon 4100 e Wear OS by Google, ossia il primo sistema operativo dedicato ai dispositivi indossabili che il colosso di Mountain View ha presentato a marzo del 2014.

Per quanto riguarda la disponibilità e il prezzo, il nuovo modello TicWatch Pro 3 Sports di Mobvoi è già disponibile in Cina in pre-ordine al prezzo di 1999 yuan, che al cambio corrisponde a circa 280,00 euro. Per il momento, non ci sono ancora dettagli circa il possibile lancio anche nel mercato europeo, ma resteremo aggiornati in tal senso.

