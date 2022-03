Il OnePlus 10 Pro arriverà in Europa per la fine di marzo, espandendo il raggio d’azione dei prodotti di casa OnePlus anche in mercati finora inesplorati (per la prima volta in America del Sud da quando tutto ha avuto inizio). Come riportato dal forum ufficiale del produttore cinese, l’OEM agirà quest’anno come brand indipendente di Oppo, condividendo diverse tecnologia, tra cui quella implementata da Hasselblad per la fotocamera, o per il sistema di ricarica.

Le novità interessano anche l’ottimizzazione delle performance nel corso delle sessioni di gioco: ci riferimento a HyperBoost Gaming Engine, che include GPA Frame Stabilizer, O-Sync, GPU Load Control (gli appassionati del mondo videoludica sanno bene di cosa parliamo, non serve dilungarsi oltre sull’argomento per capire le potenzialità del progetto). Il OnePlus 10 Pro doveva il primo smartphone con sistema unificato OxygenOS e ColorOS, ma, in realtà, i due sistemi operativi continueranno, almeno per il momento, ad agire come entità separate, pur condividendo lo stesso codice. Gli upgrade saranno certamente più veloci, anche se le differenze tra i due ecosistemi dovrebbero permanere. OxygenOS 13 sarà la prossima major-release del sistema operativo proprietario basato su Android, che il produttore cinese promette sarà più fluido, leggero e facile da utilizzare. OxygenOS 13 manterrà di certo il proprio design, come pure la suite di funzionalità di personalizzazione cui gli utenti sono abituati (ed a cui non si poteva certamente chiedere di rinunciare).

Per il momento, basti sapere che il OnePlus 10 Pro arriverà sul mercato europeo entro la fine del mese di marzo: non dovremo più aspettare chissà quanto tempo. Chi di voi attende il debutto del top di gamma cinese nel nostro territorio? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

