Squid Game ai SAG Awards 2022 è entrato nella storia. La serie sudcoreana di Netflix ha ricevuto quattro nomination nelle principali categorie, vincendo tre statuette. Un risultato eclatante per uno show di produzione non in lingua inglese.

Lee Jung-jae (che interpreta il protagonista Seong Gi-hun) ha vinto il SAG per la miglior interpretazione maschile in una serie drammatica; HoYeon Jung (che interpreta Kang Sae-byeok) ha invece vinto il SAG per la miglior interpretazione femminile in una serie drammatica. Per entrambi sono le prime nomination e vittorie ai prestigiosi Awards.

Lee ha battuto attori del calibro di Brian Cox (Succession), Billy Crudup (The Morning Show), Kieran Culkin (Succession) e Jeremy Strong (Succession) per il premio. Mentre Jung ha battuto la concorrenza rappresentata da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon di The Morning Show, Elisabeth Moss di The Handmaid’s Tale e Sarah Snook di Succession.

Squid Game ai SAG Awards 2022 ha anche portato a casa il premio per la miglior interpretazione d’azione di uno stuntman in una serie televisiva.

Con questo importante traguardo, Squid Game è diventato il primo show televisivo non in lingua inglese e la prima serie coreana a vincere i SAG Awards.

Recentemente, O Yeong-su, che interpreta l’anziano Giocatore 001 Oh Il-nam, è diventato il primo attore sudcoreano a vincere il premio come miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o film per la televisione ai Golden Globe Awards di quest’anno.

Non solo Netflix ha rinnovato Squid Game per una seconda stagione, ma il creatore della serie Hwang Dong-hyuk ha affermato di essere già al lavoro su un terzo ciclo di episodi.

Squid Game è diventato lo show più visto di sempre su Netflix con ben 142 milioni di famiglie che si sono sintonizzate per vedere gli episodi, superando Bridgerton come il lancio di serie di maggior successo dello streamer fino ad oggi.

