Valeria Golino in La Vita Bugiarda degli Adulti, la serie firmata dalla mamma de L’Amica Geniale. Non è solo questa la novità che riguarda una delle serie italiane più attese da parte degli abbonati della piattaforma streaming e che oggi è stata svelata dal colosso. Netflix ha rivelalo il cast completo della serie in 6 episodi, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, che debutterà entro la fine del 2022 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Alla regia della serie c’è Edoardo De Angelis mentre toccherà a Valeria Golino vestire i panni della protagonista, Vittoria, al fianco di Giordana Marengo pronta a vestire quelli di Giovanna. La famiglia si chiude con il padre di Giovanna, Andrea, interpretato da Alessandro Preziosi e sua madre, Nella, che avrà il volto di Pina Turco.

Nel cast de La Vita Bugiarda degli Adulti ci saranno anche Azzurra Mennella, nei panni di Ida, e Rossella Gamba, nel ruolo di Angela, due sorelle amiche di Giovanna. La serie attualmente in produzione tra Napoli e Milano, porta la firma della mamma de L’Amica Geniale, Elena Ferrante, ma anche quella di Laura Paolucci, Francesco Piccolo e Edoardo De Angelis.

La serie Netflix sarà un adattamento potente e singolare del passaggio di Giovanna dall’infanzia all’adolescenza negli anni Novanta, pronta a cercare un nuovo mondo lasciandosi alle spalle quello felice dell’infanzia e facendo i conti con il dualismo della sua Napoli, quella mascherata di sopra e quella di sotto che si mostra triviale ma, in entrambi i casi, prive di risposta per la protagonista.

La Vita Bugiarda degli Adulti dovrebbe andare in onda sulla piattaforma in streaming già in autunno, come sarà il lavoro? Piacerà ai fan della misteriosa scrittrice? Lo scopriremo solo con la messa in onda della serie.