L’umidità presente negli ambienti indoor è un fenomeno estremamente diffuso che può dipendere da diversi fattori. Una delle manifestazioni più comuni è quella che si verifica per effetto della condensa, ma le cause scatenanti possono essere davvero numerose.

In particolare, si parla di umidità da condensaquando, a causa di un’elevata differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno dell’edificio, l’aria satura di vapore acqueo passa dallo stato gassoso allo stato liquido, depositandosi sulle pareti fredde sotto forma di goccioline d’acqua.

Qualora i problemi di umidità siano localizzati soprattutto nei locali scantinati o a livello strada, la causa è invece da ricercare nell’umidità di risalita dal terreno, cioè quell’acqua proveniente dal sottosuolo che si propaga, per effetto della capillarità, tramite murature porose non sufficientemente coibentate, verso le pareti degli ambienti sovrastanti.

L’umidità da infiltrazioni laterali nel terreno è invece un fenomeno causato dalla controspinta dell’acqua sulle murature nei locali interrati o seminterrati, piuttosto diffuso in alcune particolari tipologie di edifici.

L’umidità da infiltrazione è infatti facilmente osservabile all’interno di strutture costruite lungo pendii o in prossimità di corsi d’acqua, soprattutto qualora lo stato di impermeabilizzazione risulti inadeguato o deteriorato.

Problemi di umidità: cosa fare?

Qualunque sia la causa scatenante, in presenza di umidità è importante agire per tempo ed evitare che l’edificio e i locali interni siano soggetti agli effetti degradanti dell’azione dall’acqua.

In particolare, risulta fondamentale rivolgersi a squadre specializzate nel trattamento dei problemi di umidità, le sole a poter intervenire sulle cause e contrastarle con trattamenti mirati.

Uno dei Gruppi più importanti per situazioni di questo tipo è Murprotec, una realtà, da oltre 60 anni impegnata nella lotta all’umidità, presente anche online con un portale tutto dedicato ai problemi di muffa e infiltrazione.

Naturalmente, sul sito di Murprotec sono illustrati tutti gli interventi che nel tempo si sono dimostrati risolutivi: metodi frutto di ricerca, certificati e garantiti anche per il trattamento delle problematiche più serie, ma soprattutto durevoli e sicuri per gli individui.

Muffa, condensa e infiltrazioni: gli interventi che risolvono i problemi di umidità

La ricerca costante nel settore ha permesso di mettere a punto diverse soluzioni per il trattamento definitivo dei problemi di umidità. Tutti gli approcci, naturalmente, prevedono sempre interventi diversi al variare del problema, tenendo conto del livello di umidità, delle cause che l’hanno scatenata e dell’entità e della diffusione del fenomeno nei locali.

Nello specifico, in presenza di umidità causata da condensa, la soluzione risolutiva è l’installazione di una CTA, un impianto che migliora la salubrità degli ambienti tramite l’immissione di aria proveniente dall’esterno preriscaldata e depurata. Ciò permette di eliminare tutte quelle particelle aerodisperse come ceneri volatili, virus, batteri, pollini, inquinanti e spore della muffa, assicurando al contempo un livello di umidità interna ottimale per il benessere degli astanti.

Anche in presenza di problematiche come l’umidità di risalita sono previste soluzioni ad hoc che si rivelano risolutive. In questo caso, in genere si interviene direttamente sui muri con trattamenti che prevedono l’iniezione di materiali idrofobi compatibili con le caratteristiche delle pareti, atti a facilitare l’asciugatura delle aree interne ostacolando la risalita capillare.

Infine, per i problemi di umidità causati da infiltrazioni d’acqua, si prevede un rivestimento stagno composto da alternanze di strati cementizi con strati di resine epossidiche, che schermano la controspinta proveniente dal terreno bagnato, salvaguardando le pareti dai danni dell’umidità.

Perché è importante eliminare l’umidità dagli ambienti domestici

Intervenire sui problemi di umidità è il modo migliore per evitare che condensa e infiltrazioni possano condurre alla formazione di microclimi particolarmente favorevoli alla proliferazione di acari e batteri o allo sviluppo della muffa, un fungo estremamente infestante per gli ambienti interni che attacca pareti, tappezzerie e strutture in legno fino a degradarli irrimediabilmente.

Contrastare l’insorgenza di muffa permette inoltre di salvaguardare la qualità dell’aria indoor e, di conseguenza, la salute degli individui, dal momento che le sue spore possono causare disturbi da ipersensibilità nei soggetti predisposti alle allergie da muffa, oltre a episodi di asma, congiuntiviti e riniti allergiche.