I numerosi personaggi di Vostro Onore, la serie di Rai1 diretta da Alessandro Casale al via il 28 febbraio, sono l’ossatura di una trama che si regge proprio sui legami tra i tanti soggetti della storia. A partire ovviamente dal protagonista Vittorio Pagani, interpretato da Stefano Accorsi, e da suo figlio Matteo, che ha il volto di Matteo Oscar Giuggioli. Il rapporto tra padre e figlio è il filo conduttore di un dramma legale in cui un magistrato finisce per mentire alla giustizia per salvare il figlio dalla vendetta di un clan, dopo che il ragazzo ha investito uno dei membri dell’organizzazione ed è scappato senza soccorrerlo (qui la nostra recensione).

I principali personaggi di Vostro Onore sono dunque Vittorio e Matteo Pagani. Il primo è un rispettabile giudice, ex pubblico ministero e figura di spicco del Tribunale di Milano, tanto da essere il favorito per la carica di nuovo Presidente. Considerato un esempio di integrità, vedrà emergere il suo lato più oscuro, trasformandosi in un impostore e opportunista, quando decide di occultare le responsabilità del figlio dopo l’incidente stradale di cui è responsabile. Attanagliato dal senso di colpa per il suicidio della moglie e per aver sacrificato la famiglia sull’altare del lavoro, ha un rapporto complesso col figlio Matteo e la suocera Anita (Betti Pedrazzi), ipercritica ex giudice. Inoltre ha un legame molto stretto con la sua ex tirocinante, Ludovica Renda (Camilla Semino Favro), ma la sua situazione professionale ed emotiva ostacolano un’evoluzione sentimentale del loro rapporto. Il liceale Matteo è un ragazzo all’apparenza vulnerabile e fragile, anche perché soffre di attacchi d’asma, ma si rivelerà più risoluto di quanto sembri. Dopo aver vissuto dalla nonna, in seguito alla morte della madre, Matteo si trasferisce dal padre per affrontare le conseguenze dell’incidente che ha causato: l’evento avrà strascichi anche sul rapporto con la sua ex ragazza, Chiara, e il suo migliore amico, Dario. L’unica persona con cui riesce a essere sereno è il suo nuovo amore, Camilla Danti, appena arrivata a Milano e diventata subito un punto di riferimento per il giovane protagonista, finendo coinvolta nel suo groviglio di bugie. Il padre della ragazza, Paolo Danti (Francesco Colella), è il nuovo dirigente del Commissariato che indaga sull’incidente, estimatore di Vittorio per l’opera di repressione delle gang latinoamericane che ha realizzato a Milano.

Tra i principali personaggi di Vostro Onore ci sono due donne con cui Vittorio Pagani ha coltivato rapporti di stima e amicizia: la sua ex tirocinante Ludovica, probabilmente attratta da lui e ricambiata, ha deciso di fare l’avvocato dopo un’ingiusta condanna del fratello maggiore, e per questo prende a cuore il caso di Nino Grava, finito in carcere al posto di Matteo; l’altra amica di Vittorio è Sara Vichi (Barbara Ronchi), un’ispettrice superiore che conosce dai tempi delle sue indagini da PM: madre di una bambina piccola, Ginevra, è una donna indipendente e decisa, che insegue la verità a tutti i costi, scontrandosi spesso con il suo nuovo superiore, Danti, e arrivando anche a dubitare dello stimato amico Vittorio. Un altro amico del giudice è Salvatore Berto (Leonardo Capuano), ispettore della DIA: è riconoscente a Vittorio che da PM lo ha scagionato da accuse ingiuste e diffamatorie. Uomo integro e generoso, è sposato con Maddalena (Francesca Beggio), sorella del boss Filippo Grava (Gabriele Falsetta), con la quale si scontrerà per aver aiutato Vittorio nel suo tentativo di coprire Matteo: hanno due figli e aspettano il terzo. Nino Grava (Riccardo Vicardi), cugino di Maddalena, è un ragazzo che si è sempre tenuto lontano dagli affari loschi del clan Grava, pur rimanendo coinvolto in piccoli furti e in crimini minori: quando viene chiamato da Salvatore per far sparire la macchina incriminata, finisce in carcere e diventa vittima della macchinazione di Vittorio.

Tra i personaggi di Vostro Onore non mancano esponenti della criminalità milanese: tra gli elementi di novità della serie c’è quello di aver scelto di rappresentare gang di latinoamericani, fenomeno esistente ma poco rappresentato in tv. Diego Silva è la vittima dell’incidente provocato da Matteo, fratello di Miguel e figlio del boss Lucas Silva, intrattiene un giro d’affari, alle spalle della sua famiglia, con Carlos Alvarez. Quest’ultimo è il primo a raggiungere il luogo dell’incidente e a recuperare un indizio importante per le indagini, l’inalatore usato da Matteo per l’asma. Lucas Silva è padre di Miguel e Diego e boss dei Latinos, finito in prigione grazie alle indagini di Vittorio, a seguito della guerra tra il clan dei Greco e quello dei Silva. È molto severo nei confronti del figlio Miguel,

fratello maggiore della vittima dell’incidente, attuale capo della gang intenzionato a vendicare il fratello e dimostrare di essere all’altezza del suo ruolo.

Ecco la trama dei primi due episodi di Vostro Onore, in onda il 28 febbraio per la prima delle quattro serate della serie su Rai1.

Alla guida della macchina della madre, Matteo Pagani urta una moto e abbandona il luogo dell’incidente senza prestare soccorso al motociclista che giace esanime in una pozza di sangue. Sul punto di denunciare il figlio, Vittorio Pagani scopre dall’ispettrice Sara Vichi che la vittima dell’incidente è Diego Silva, membro di un clan criminale, e decide perciò d’inscenare il furto della macchina, con l’aiuto dell’amico Salvatore Berto, ispettore della DIA. Questi a sua volta coinvolge il giovane cugino della moglie, Nino Grava, che viene accusato del furto. Vittorio fa in modo che Ludovica, la sua ex tirocinante, assuma la difesa di Nino. Intanto i Silva gridano vendetta: vogliono sapere chi ha investito Diego.



Vittorio paga le spese legali di Nino, con la mediazione di Salvatore. Matteo prova a comportarsi in modo naturale nel giorno del compleanno della fidanzata Chiara. Nelle indagini sull’incidente spunta il nome di Filippo Grava, boss mafioso imparentato con Nino e fratello di Maddalena, la moglie di Salvatore. Vittorio scopre che Matteo si sta legando a Camilla Danti, figlia del nuovo dirigente del commissariato, a capo delle indagini che riguardano l’incidente. Spaventato per l’aggravarsi della sua situazione giudiziaria, Nino decide di chiamare Ludovica per comunicarle una decisione importante.

