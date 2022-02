The Gilded Age arriva anche in Italia, in prima visione assoluta su Sky Serie e Now a partire dal 21 marzo: la nuova serie in costume creata e scritta dal papà di Downton Abbey, Julian Fellowes, è già stata rinnovata da HBO per una seconda stagione, dopo pochi episodi dal debutto negli Stati Uniti.

The Gilded Age è ambientata nell’omonimo periodo che ha segnato la storia americana di fine diciannovesimo secolo, un momento storico di grandi cambiamenti a livello economico e produttivo ma soprattutto di crescente conflittualità tra la vecchia aristocrazia e i nuovi ricchi, la classe borghese che si sta affermando nella scala sociale.

The Gilded Age è chiaramente destinata al pubblico degli appassionati del genere period drama, con intrighi alla Downton Abbey e conflitti sociali che raccontano la nascita della modernità. Questo racconto in costume arriva nel nostro Paese a due mesi dall’esordio assoluto: sarà disponibile dal 21 marzo su Sky Serie (canale 112 di Sky) con due episodi in prima serata, visibile anche on demand su Sky e in streaming su Now, come annuncia il trailer italiano.

The Gilded Age inscena la difficoltà di andare incontro al mondo contemporaneo per l’intransigente e orgogliosa ereditiera Agnes van Rhijn interpretata da Christine Baranski (The Good Wife) e sua sorella Ada Brook, interpretata da Cynthia Nixon (Sex & the City, And Just Like That…). il loro primo confronto con la modernità avviene quando si insediano i nuovi vicini, una ricchissima coppia borghese interpretata da Morgan Spector (Il Complotto contro l’America) e Carrie Coon (The Leftovers), che fanno sfoggio del loro potere economico in un nuovissimo e sfarzoso palazzo adiacente la storica dimora delle due sorelle. Al centro dell’attrito tra questi due mondi c’è la protagonista di The Gilded Age, Marion Brook, interpretata da Louisa Jacobson Gummer: la malcapitata nipote di Agnes e Ada dovrà suo malgrado destreggiarsi, con l’aiuto dell’aspirante scrittrice Peggy Scott (Denée Benton), nella contesa tra le zie e i nuovi, rampanti vicini. Nel cast anche Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones, Harry Richardson, Thomas Cocquerel e Jack Gilpin.

The Gilded Age è l’occasione di Julian Fellowes di portare nel mondo un altro dramma in costume dopo il pluripremiato ritratto della nobiltà inglese dei primi del Novecento in Downton Abbey e il meno popolare racconto ottocentesco Belgravia: stavolta l’autore inglese è alle prese con l’effervescenza dell’età dorata americana che incarna le frizioni tra tradizione e modernità, con l’affermazione della società borghese che aprirà la strada a quella di massa, anche grazie alle conquiste tecnologiche di quegli anni.

Ecco il trailer e la trama di The Gilded Age, scritta e prodotta da Julian Fellowes, affiancato nella produzione da Gareth Neame, David Crockett e Bob Greenblatt. La serie è una co-produzione HBO e Universal Television.

New York City, 1882. Dopo la morte del padre, la giovane Marian Brook – accompagnata dalla fidata Peggy Scott, un’aspirante scrittrice alla ricerca di un nuovo inizio- si trasferisce dalla Pennsylvania nella Grande Mela. A ospitarla sono le sue ricche e aristocratiche zie, Agnes van Rhijn e Ada Brook. Ben presto Marian si ritrova però coinvolta in una guerra senza esclusione di colpi tra una delle sue zie, l’incarnazione vivente della tradizione, e i suoi ricchissimi vicini, un magnate dell’industria ferroviaria e la sua ambiziosa moglie, George e Bertha Russell. A cavallo di un mondo sull’orlo di una modernità ormai imminente, cosa sceglierà Marian? Seguirà le regole sociali prestabilite, o costruirà da sola la propria personalissima strada?

