Sofi Tukker a Milano nel 2022: parte la prevendita dei biglietti per l’unico concerto in programma in Italia quest’anno.

Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern, il duo newyorkese di musica dance meglio noto come Sofi Tukker, ha annunciato una tournée internazionale che farà tappa anche nel nostro Paese a settembre. La data è già nota e sarà una sola, anche la location è stata scelta: il duo sarà in concerto al Fabrique di Milano il prossimo 21 settembre per un unico appuntamento nella penisola. Al termine di questo articolo, i dettagli sui biglietti.

Nominati ai Grammy Awards nel 2017 nella categoria Best Dance Recording, i Sofi Tukker si sono fatti conoscere ed apprezzare sin dal rilascio del singolo di debutto Drinkee. In seguito, hanno raggiungo l’attenzione del pubblico con oltre 3 milioni di stream totali in meno di un mese per il nuovo singolo Original Sin.

Apprezzati ai fan italiani, non è la prima volta che i Sofi Tukker si esibiscono nel Belpaese. Nel 2022 tornano in Italia a distanza di tre anni dal precedente show.

I Sofi Tukker a Milano nel 2022 terranno un unico concerto mercoledì 21 settembre 2022 al Fabrique di Milano, unica data italiana del tour mondiale.



L’appuntamento fa parte del primo tour da headliner, a supporto del nuovo album WET TENNIS, in arrivo il 29 aprile. Ad anticipare ai fan le atmosfere e le sonorità del progetto è stato il primo singolo Original Sin, ma anche la collaborazione con il produttore turco Mahmut Orhan Forgive Me, in uscita il 3 marzo.

I biglietti per il concerto dei Sofi Tukker a Milano nel 2022 saranno disponibili in prevendita da giovedì 3 marzo alle ore 10:00 in anteprima esclusiva per gli iscritti a Vivo Club. Da venerdì 4 alle ore 10:00 la prevendita sarà aperta anche online attraverso il circuito TicketOne, e nei punti vendita autorizzati.