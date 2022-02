Purtroppo non è tardato ad arrivare il primo SMS donazione per l’Ucraina falso. Il messaggio in arrivo in queste ore su molti smartphone fa riferimento ad una carta PostePay sulla qualche accreditare una somma volontaria in beneficienza. La comunicazione è tuttavia falsa e risulta essere un raggiro anche in un momento difficile e così delicato, come fa notare anche Marco Camisani Calzolari dal suo profilo Facebook.

Come anticipato, la comunicazione sfrutta il particolare momento in cui un po’ tutti (sulla base delle proprie disponibilità) vorrebbero venire in aiuto alle persone in fuga dalla guerra appena scoppiata. Il virale SMS donazione per l’Ucraina fa dunque riferimento alla possibilità di inviare del denaro su un conto PostePay. Va subito chiarito che non si tratta di alcun canale ufficiale di raccolta. Di certo il conto potrà essere associato a qualche gruppo di truffatori senza scrupoli che pensano di sfruttare la grave situazione attuale per il loro tornaconto.

La lista di prodotti di prima necessità presenti nel nuovo SMS donazione per l’Ucraina è in effetti veritiera. Da tutte le associazioni di volontariato impegnate su campo, in primis la Croce Rossa, viene richiesto proprio quanto trascritto anche nella nota truffaldina. Questo particolare verosimile potrebbe ingannare ulteriormente chi vuole aiutare davvero il popolo ucraino in fuga dalla propria terra. Il dettaglio, ad ogni modo, non dovrebbe ingannarci e dunque portarci a cadere in trappola.

Gli unici canali ufficiali per le donazioni per l’Ucraina restano quelli ufficiali di enti e associazioni riconosciute pure a livello internazionale. In particolar modo va rammentato l’unico canale attico che ingloba gli sforzi di Croce Rossa italiana, UNHCR e UNICEF. Per inviare il proprio contributo basterà inviare un SMS al 45525 per contribuire con 2 euro o chiamare lo stesso numero da rete fissa per inviare da 6 a 10 euro. Messaggi e comunicazioni WhatsApp di qualsiasi tipo sono quasi certamente collegate ad eventuali truffe.

