Il protagonista sportivo e mediatico dell’ultimo turno di Serie A è stato senza dubbio il Napoli di Luciano Spalletti. La formazione azzurra ha vinto, all’ultimo assalto, la sfida contro la Lazio dell’ex Sarri agguantando il Milan al primo posto. L’inter, fermata dal Genoa, è a due punti dal tandem Spalletti-Pioli mentre la Juventus di Allegri avanza minacciosa ma resta a meno sette.

Dopo partita rovente per i due tecnici delle battistrada Pioli e Spalletti che hanno indirizzato però in direzione diverse i loro strali. Il condottiero del Milan ha sparato ad alzo zero contro i direttori di gara che, a suo dire, avrebbe danneggiato il Milan tanto contro lo Spezia tanto contro l’Udinese.

Dal canto suo Luciano _Spalletti, fresco fresco di primato, ha criticato in modo colorito l’ambiente ed il clima che circondano il suo Napoli capolista. Le sue dichiarazioni sono inequivocabili (leggi di più) .

Lo sfogo di Spalletti è comprensibile. La pressione sul Napoli è diventata enorme ed è destinata a crescere di partita in partita fino al termine della stagione. Il Napoli ha un organico adeguato alla corsa scudetto e rispetto alle altre rivali per il tricolore la formazione di Spalletti è quella che dovrà giocare meno gare. Le brutte eliminazioni nelle coppe, in Italia ed in Europa, consegnano a Spalletti la settimana tipo ideale fino al termine del torneo. Undici gare, undici finali per il tricolore; a differenza di Inter, Milan e Juventus ancora impegnati nelle competizioni nazionali e/o continentali. Un vantaggio importante per il Napoli, che lo rende favorito per lo Scudetto.

Spalletti fa il suo gioco ed il suo lavoro. Conosce benissimo le regole. Sono sempre i risultati lo spartiacque dei giudizi che, in materia calcistica, oscillano in un attimo dall’esaltazione più sontuosa alla depressione più profonda. Lo stesso Spalletti però conosce anche la storia del Napoli che fino a questo punto della stagione, per svariate ragioni più o meno comprensibili, ha sempre perso il treno scudetto.

Logico chiedere conto della personalità e del carattere della squadra sulla quale gravano ancora come un macigno lo scudetto perso in albergo a Firenze e la Champions gettata al vento nella tragica notte contro il Verona. Epoche diverse, allenatori diversi ma il dna simile. Logico interrogarsi, logico arrabbiarsi. Ed avanti così fino alla fine del campionato.

