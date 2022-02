Quando inizia il serale di Amici? L’edizione 2021/2022 del programma Tv di Maria De Filippi si avvia speditamente verso la conclusione ed emerge la data precisa di inizio della fase serale. La svela Davide Maggio in anteprima, insieme ai primi dettagli sulle puntate.

Non manca ormai molto al serale di Amici 2022. Già a marzo infatti si potranno vedere in TV le prime puntate della fase conclusiva dello show per scoprire i nomi dei primi concorrenti eliminati. Mentre ragazzi combattono per una maglia d’oro, la data di avvio del serate di Amici di Maria De Filippi emerge sul web.

Quando inizia il serale di Amici 2022? La data e le puntate

Finisce C’è Posta Per Te ed inizia il serale di Amici 2022. Il serale è confermato al sabato sera, e prenderà il posto del people show di Maria De Filippi, che conserverà la prima serata di Canale 5. Da C’è Posta Per Te al serale di Amici, sarà ancora lei a tenere banco su Mediaset il sabato sera, anche in primavera.

La data di inizio del serale di Amici è quella di sabato 19 marzo: vedremo in TV in questo momento la prima puntata della fase conclusiva del talent show che andrà avanti per tutta la primavera.

Noto anche, pare, il numero complessivo delle puntate in programma su Canale 5: saranno 9 in tutto, anche questo emerge da Davide Maggio che lo comunica in anteprima.

Osserva inoltre che la finale si terrebbe sabato 14 maggio 2022, data della finale di Eurovision Song Contest 2022. L’evento sarà in scena a Torino e in diretta sui canali Rai, per tale motivo forse Mediaset potrebbe pensare ad una riprogrammazione dell’ultima puntata di Amici con l’annuncio del vincitore della nuova edizione.

In questo caso, potrebbe slittare alla domenica 15 maggio.