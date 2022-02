Dopo due anni di attesa finalmente è arrivato il momento di parlare di Pechino Express 2022 e delle coppie che dal 10 marzo prossimo inizieranno il loro viaggio sotto la guida attenta di Costantino Della Gherardesca. Da giovedì 10 marzo, su Sky e in streaming su NOW, le 10 coppie in gara chiuderanno partiranno lungo la Rotta dei Sultani che si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

Le coppie di Pechino Express 2022 sono Alex Schwazer e Bruno Fabbri, Gli Atletici; Ciro e Giovambattista Ferrara, Padre e Figlio; Barbascura X e Andrea Boscherini, Gli Scienziati; Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, I Fidanzatini; Anna Ciati e Giulia Paglianiti, Le TikToker; Victoria Cabello e Paride Vitale, I Pazzeschi; Fru e Aurora Leone, Gli Sciacalli; Nikita Pelizon e Helena Prestes, Italia-Brasile; Bugo e Cristian Dondi, Gli Indipendenti; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Mamma e Figlia.

Le coppie di Pechino Express 2022 saranno in gara nei territori dove storicamente hanno dominato i sovrani islamici e saranno proprio queste civiltà di mezzo, ponte tra Occidente e Oriente, ad incontrare i nostri viaggiatori tra le culture più diverse, percorrendo le strade andando dai Crociati ad Alessandro Magno, da Marco Polo a Gengis Khan e Tamerlano, partendo dalla Cappadocia e attraversando Istanbul, la “Sublime porta”, per poi raggiungere la folgorante Samarcanda lungo la Via della Seta e arrivando alla futuristica Dubai.

Il resto lo scopriremo dal 10 marzo visto che Pechino Express 2022 prenderà il posto di Masterchef Italia al giovedì sera già dal 10 marzo e anche chi segue Rai2 lo sa bene visto che la rete sta mandando in onda la nuova edizione, la stessa che si è lasciato sfuggire negli anni scorsi. In molti si sono accorti di questa ‘anomalia’ e le polemiche non sono mancate, come reagiranno i fan quando dovranno traslocare su Sky?