Delitti in Paradiso 12 ci sarà, e questo non era certo in dubbio. Semmai, a lasciare perplessa una parte del pubblico, era stata la circospezione con cui il protagonista Ralf Little aveva dichiarato, solo qualche giorno fa a corredo di un’intervista, di non poter ancora dire nulla sulla sua presenza nella prossima stagione.

Invece non ci sono dubbi che Delitti in Paradiso 12 potrà contare ancora su Neville Parker, l’investigatore londinese approdato sull’isola di Saint Marie nella nona stagione. Evidentemente la cautela di Little nel non confermare la sua presenza era semplicemente dovuta ad una questione di tempistica: ora che su BBC One è andata in onda l’ultima puntata della stagione 11, l’attore ha potuto annunciare il suo coinvolgimento nella prossima.

Delitti in Paradiso 12 lo vedrà ancora una volta protagonista: Little ha annunciato il suo ritorno con un messaggio via Twitter in cui ha ringraziato il pubblico per aver seguito l’undicesima stagione e ha lanciato l’appuntamento per la prossima.

Grazie a tutti per aver visto la serie 11 di Delitti in Paradiso . È un privilegio interpretare Neville e guidare questo fantastico spettacolo, ed è per me un grande piacere confermare che “Tornerò a Saint Marie per la serie 12“.

Delitti in Paradiso 12, a giudicare dal finale della stagione 11, vedrà Neville alle prese con un tentativo di trovare l’amore attraverso le app di appuntamenti, con la sua nuova partner Naomi Thomas (Shantol Jackson) e Darlene Curtis (Ginny Holder) pronti a dargli qualche consiglio. La stagione 12 potrebbe vedere finalmente il tenero detective trovare una compagna, dopo la mancata corrispondenza di sentimenti con la collega Florence Cassell, uscita di scena nel corso dell’undicesima edizione (l’attrice Joséphine Jobert ha lasciato la serie per la seconda volta).

Prima di Delitti in Paradiso 12, arriverà un altro speciale natalizio, già confermato per il prossimo dicembre: si tratta del secondo film di Natale per la serie, dopo il primo realizzato lo scorso anno per celebrare il decennale. In Italia la programmazione di Rai2 raggiungerà quella inglese trasmettendo la stagione 11 a partire dal 14 marzo in prima serata e in prima visione assoluta.

