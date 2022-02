In questo articolo troverete i prezzi dei biglietti per i Pinguini Tattici Nucleari all’Arena di Verona nel 2022, tappa fondamentale della tournée estiva attesa nei prossimi mesi. Forse adesso c’è pace per il tour del gruppo, che finalmente può partire. La band rimanda i concerti nei palasport dal 2020 e forse adesso può calcare quei palchi tanto ambiti e molti altri.

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano le date per il recupero dei concerti nei palasport, per le quali i biglietti già acquistati restano validi. Svelano poi nuovi ed imperdibili appuntamenti estivi che li porteranno ad esibirsi nelle arene Outdoor. Tra queste, c’è la magica cornice dell’Arena di Verona, una location unica per la musica e non solo.

Il tour dei Pinguini Tattici Nucleari partirà il 14 giugno da Conegliano (Treviso) e si chiuderà a luglio con il triplo concerto sold out a Milano, Mediolanum Forum di Assago. Tra questi, concerti a Roma e Firenze, ma anche Torino e Padova. A seguire, inizierà poi il tour estivo nelle location all’aperto.

I Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno all’Arena di Verona lunedì 8 agosto 2022 nell’ambito di uno speciale evento. I biglietti sono disponibili in prevendita dal 28 febbraio alle ore 14.00 sui circuiti TicketOne e TicketMaster sia online che nei punti vendita autorizzati e via call center. I prezzi dei biglietti per i Pinguini Tattici Nucleari all’Arena di Verona vanno incontro a tutte le esigenze, e le tasche.

Si parte dai 39 euro e si arriva fino ai 69 per posto numerato, Inn base alla distanza dal palco.

Prezzi biglietti per i Pinguini Tattici Nucleari all’Arena di Verona nel 2022

Poltronissima numerata: 69 euro

Poltrona numerata: 59,80

Prima gradinata numerata: 52,90 euro

Seconda gradinata numerata: 39,70 euro