Mario Biondi annulla il concerto in Russia previsto per la prossima settimana nell’ambito del suo tour internazionale. Sui social comunica personalmente la decisione di non esibirsi in Russia, dopo l’invasione dell’Ucraina, ed esprime vicinanza al popolo ucraino. La musica è portatrice di un messaggio di pace e di speranza, la sua non risuonerà dal vivo in un Paese che ha portato la guerra.

Mario Biondi non si esibirà in Russia, come da calendario. Una decisione sofferta, motivata dall’intenzione di voler essere vicino alla gente ucraina, vittima di violenza inaudita da parte dei russi. Mario Biondi si sarebbe dovuto esibire a Mosca, nel cuore della nazione. La data del concerto era quella dell’8 marzo ma lo spettacolo non si terrà.

Con un post scritto di proprio pugno, Biondi spiega nel dettaglio i motivi che o hanno spinto verso una simile decisione, tanto drastica quanto necessaria.

“Nella giornata di ieri abbiamo deciso di cancellare il concerto previsto a Mosca il prossimo 8 marzo”, scrive il cantante sui social.

“Esprimo tutta la mia vicinanza al popolo ucraino che tante volte ho incontrato ai miei concerti proprio nelle città che in questi giorni stanno conoscendo l’orrore della guerra”, aggiunge Biondi che fa riferimento alla musica come messaggera di pace e portatrice di bellezza. Per questo non si esibirà a Mosca. Il concerto è dunque ufficialmente cancellato e non verrà, per il momento, recuperato.

“La musica è intrinsecamente messaggera di pace e bellezza e non possiamo accettare quello che sta accadendo”, conclude Mario Biondi. L’artista è in radio dal 25 febbraio con il singolo Romantic Song, il nuovo brano che anticipa Romantic, il nuovo album in uscita il 18 marzo.