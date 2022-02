Purtroppo, la guerra tra Russia e Ucraina va ancora avanti e proseguono anche le operazioni delle piattaforme digitali contro la disinformazione russa ed a sostegno del popolo ucraino. Google Maps, il servizio Internet geografico sviluppato da Google che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte della Terra, in un certo senso è voluto scendere anch’esso in campo insieme a Live Busyness disabilitando le funzioni in tempo reale sulle condizioni del traffico (acquisite tramite GPS) e sul grado di concentramento di persone e luoghi in Ucraina per salvaguardare la sicurezza dei cittadini. Questo è quanto riportato dal Kyiv Independent.

Come spiega il colosso di Mountain View, tale decisione è stata intrapresa dopo aver consultato anche le autorità regionali e quindi molto probabilmente si tratta di una richiesta giunta dal governo ucraino. Google, inoltre, ha confermato che tutte le informazioni relative al traffico in tempo reale non hanno subito variazioni e quindi sono attualmente disponibili per i conducenti che usufruiscono di queste funzioni per navigare nell’area step-by-step. Dunque, l’intenzione di Google è quella di provvedere a bloccare funzioni su Maps nel tentativo di aiutare a mantenere la popolazione ucraina al sicuro.

Anche la CNN rivela che sono state eliminate alcune funzionalità di Google Maps, come la fornitura di informazioni in tempo reale agli utenti. Nelle funzioni disabilitate sono incluse la sovrapposizione del traffico in diretta del servizio, ossia una peculiarità che diversi ricercatori hanno adoperato per monitorare il conflitto da lontano, e Live Busyness, una funzione che rivela quanto una determinata posizione in un determinato momento sia popolare. Ovviamente, come già accennato sopra, Google non ha definitivamente interrotto i servizi di navigazione: essi, infatti, permettono alla popolazione ucraina di vedere quali strade sono bloccate per muoversi oppure per fuggire all’interno del Paese. Intanto, in Ucraina sono state segnalate nuove applicazioni da poter utilizzare per offrire e chiedere un passaggio verso il confine.

