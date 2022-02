L’iPhone 13 può essere acquistato ad un prezzo più basso rispetto a qualche mese fa e quest’oggi vogliamo segnalarvi nel dettaglio l’offerta proposta da Amazon per quanto riguarda l’iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB di memoria interna. Per il momento infatti, su questo famoso sito di e-commerce, solo tale modello si ritrova ad un costo più conveniente. Andando più nello specifico notiamo come sia possibile acquistare questo iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB di memoria interna al prezzo di 786 euro.

Riscontri aggiornati sul prezzo per l’iPhone 13 su Amazon

Altro aggiornamento, dunque, dopo quello dei giorni scorsi. Una cifra che è il risultato di uno sconto del 15% effettuato sul costo da listino che era di 939 euro. Il calo di prezzo è senza dubbio interessante, può essere l’occasione giusta per puntare finalmente su quest’ultimo top di gamma di stampo Apple. C’è però un aspetto da dover tener presente, ossia che bisognerà attendere un po’ di tempo per riceverlo a casa propria.

Si parla di spedizione effettuata entro uno o due mesi, evidentemente perché le scorte a disposizione non sono tantissime, ma se non si ha fretta di avere tale device subito tra le mani, vale sicuramente la pena attendere. Inoltre questo iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB di memoria interna può essere acquistato anche a rate grazie a Cofidis. Vediamo a questo punto le caratteristiche di spicco di tale top di gamma di stampo Apple. Parliamo di un device avente display Super Retina XDR da 6,1 pollici con la novità della modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video.

Proprio il comparto fotografico è uno dei punti di forza di tale top di gamma, grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Infine spazio al potente processore A15 Bionic, al 5G ed alla resistenza all’acqua ed alla polvere.