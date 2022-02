Barù diffidato da Noemi al Grande Fratello Vip 2022. Ennesima tegola sul reality di Canale5 che continua ad andare in onda con un doppio appuntamento settimanale non senza problemi. Mai come quest’anno si è parlato di denunce, problemi, parole poco politicamente corrette e ‘perdono’ da parte di Alfonso Signorini e i suoi collaboratori. A quanto pare, però, chi guarda da casa non ha intenzione di rimanere a guardare ed è quello che ha fatto la cantante Noemi che in queste ore ha deciso di diffidare Barù per una serie di dichiarazioni poco carine nei suoi confronti.

Nello specifico, dopo aver ascoltato la canzone sanremese della cantante, Barù si è rivolto ai suoi compagni di casa commentando: “Dopo quelle canzoni di Sanremo che volevo spararmi una fucilata nei cogl*oni oggi… Mamma mia, mi ci hanno pure svegliato… Chi era la prima canzone? Le corde vocali le devono tagliare!”.

Davanti a questa ‘violenza’ Nomi non è stata a guardare e, almeno il secondo dello stesso Barù, ha deciso di diffidarlo. La comunicazione è arrivata nella casa proprio dal confessionale in cui il concorrente è stato chiamato e lui, al suo ritorno, dai compagni: “Chi mi ha diffidato? Una certa signorina che canta. Non posso dire il nome. (ride, ndr). E vabbè, mi svegliano con quella musica lì e io che c*zzo devo dire? E tra l’altro mi hanno beccato la frase più sporca… ma comunque…”.

Come se non bastasse, anche Biagio d’Anelli è sul fronte di guerra contro Barù ancora per via di una sua battuta poco carina nei confronti di Miriana Trevisan rea, a suo dire, di essere vestita come una zo*cola. Ecco il post dell’opinionista:

A peggiorare la situazione di Barù è il suo comportamento con Jessica al Grande Fratello Vip 2022. Ogni volta che il nipote di Costantino della Gherardesca sembra vicino all’ereditiera poi succede o dice qualcosa che cambia tutto e questo non solo sta indisponendo i fan ma anche la bella concorrente, la sta solo usando per arrivare in finale?