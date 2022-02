L’anno scorso il colosso di Seul ha integrato una nuova funzione per l’ottimizzazione e la modifica delle fotografie in post-produzione, resa nota col nome ‘Object Eraser‘, e che abbiamo conosciuto sui Samsung Galaxy S21. La feature adesso è arrivata anche a bordo dei Samsung Galaxy S10, che ricordiamo essere stati lanciati dall’OEM asiatico nel 2019.

Come riportato da ‘xda-developers.com‘, si tratta di uno strumento assai utile che permette di cancellare da una foto, in post-produzione, persone, oggetti o altro, tramite l’intelligenza artificiale. La funzione ricorda Magic Eraser dei Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro di Google, ed era inizialmente appannaggio dei Samsung Galaxy S21, S22 e Z Fold 3. La compatibilità adesso è stata estesa anche ai Samsung Galaxy S10 tramite l’aggiornamento sul Galaxy Store dell’app Photo Editor alla versione 13.1.02.3, che porta con sé proprio la funzione Object Eraser. Potrete attivare l’opzione aprendo la galleria, selezionando la foto che intendete modificare, premendo poi l’icona della matita nella parte inferiore per lanciare Photo Editor.

Fatto questo, cliccate sui tre puntini nell’angolo in alto a destra ed accedete alla sezione ‘Labs’, attivando proprio la funzione ‘Gomma oggetto’. Una volta tornati nella schermata di modifica della foto, apparirà una gomma nella riga sottostante, tramite cui potrete intervenire sugli elementi compositivi dello scatto. Chi è in possesso di un Samsung Galaxy S10 può aggiornare l’app proprietaria Photo Editor tramite il Galaxy Store per ritrovarsi tra le opzioni di modifica foto disponibili anche ‘Object Eraser’ (che ricordiamo consentire la cancellazione dalle foto, dopo lo scatto, degli elementi superflui, come persone, oggetti o altro). Chi tra voi utilizza ancora l’ex top di gamma 2019 come device principale? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

