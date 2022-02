Manifesti misteriosi in città e sui social con un QR code che riportava alla pagina di pre-save di un brano. Il titolo è Una Cosa Più Grande e oggi ne sappiamo di più: è il nuovo singolo inedito di Ermal Meta, in duetto con il collega Giuliano Sangiorgi.

Il brano sarà disponibile dal prossimo 4 marzo. Lo annuncia Ermal Meta via social, anticipando la comunicazione da un indizio. L’artista fotografava le ore 18.00 di oggi, svelando che proprio alle 6 pm del 27 febbraio avrebbe svelato importanti novità che riguardano la sua musica.

L’annuncio non ha tardato a raggiungere i social. Una Cosa Più Grande è il duetto di Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi ed uscirà a marzo. “Dal 4.3 #unacosapiugrande feat. Giuliano Sangiorgi, non vedo l’ora che sia vostra”, scrive Ermal Meta sui social. I due non condividono solo la grande passione per la musica e una carriera attiva nel territorio italiano ma anche le origini pugliesi.

Per ascoltare il brano di Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi bisognerà attendere la prossima settimana. Intanto la canzone è in pre-save nei principali store digitali. Per Ermal Meta il nuovo singolo segue la guarigione dal Covid-19. Nelle scorse settimane, infatti, aveva spiegato via social di essere risultato positivo e ha poi aggiornato i fan con l’esito del tampone, negativo.

L’artista ha però dovuto rimandare l’intera tournée nei teatri e posticiparla al 2023. L’elenco completo dei concerti è disponibile QUI e i biglietti già acquistati restano validi per i rispettivi nuovi appuntamenti.

e vigenti norme restrittive hanno rallentato la preparazione della tournée causando ritardi nella produzione e nell’allestimento dei concerti, per questo motivo il tour (inizialmente previsto nei palasport e poi spostato nei teatri) è rimandato al prossimo anno.