Quando va in onda L’Amica Geniale 4? Il momento cruciale è arrivato e i fan possono iniziare a pensare al futuro della serie internazionale di Rai1 visto che oggi, 27 febbraio, ad andare in onda sarà il finale di stagione. Elena e Lila hanno affrontato le loro vite con un piglio diverso e mentre una ha lottato per la sua emancipazione mentre le cose intorno a lei sono cambiate, le altre ha ‘sfidato’ il mondo andando incontro a problemi e guai arrivando alle soglie della morte, cosa ne sarà di loro in questo finale?

La risposta arriverà solo oggi con gli ultimi due episodi del terzo capitolo ma i fan si chiedono già: quando va in onda L’Amica Geniale 4? Dovremo ancora attendere due anni prima di ritrovare Elena e Lila per il capitolo finale di questa serie?

Non c’è ancora una data d’uscita ufficiale per la quarta stagione de L’Amica Geniale Storia della Bambina Perduta. Alcuni sperano di poter vedere gli ultimi episodi, magari forse ancora otto, il prossimo anno, nel 2023, altri temono che se ne parli non prima del 2024. Da mettere a punto non sono solo sceneggiatura e regia ma anche il cast. Sembra ormai certo il fatto che Gaia Girace e Margherita Mazzucco lasceranno il posto a due attrici più mature per l’ultima fase della loro vita e, forse, della loro amicizia.

Non sappiamo ancora a chi toccherà raccogliere questo ingombrante testimone e nemmeno se ci sono già due nomi ufficiali ma seguendo quanto accaduto per le precedenti stagioni le notizie potrebbero arrivare nei prossimi giorni o, magari, a ridosso dell’inizio delle riprese che potrebbe essere fissato già per la prossima primavera.

La trama de L’Amica Geniale 4 è divisa nel momento della maturità, della bambina perduta e poi dell’epilogo con Elena e Lila sempre più diverse, la prima una scrittrice affermata, innamorata di Nino, l’amica ancora al fianco di Enzo, pronta a dare alla luce la sua bambina. Le due amiche si trovano nella stessa situazione e a differenza di qualche settimane partoriscono Tina (figlia di Lila) e Imma (figlia di Elena) ma i colpi di scena non mancheranno nella loro vita privata e non solo. La loro amicizia finirà?