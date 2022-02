Non si può non considerare che non funziona app CheBanca in questa domenica 27 febbraio. Ci sono problemi di login nell’accesso all’home banking proprio per lo strumento per gli smartphone ma anche nel caso di tentativi di autenticazione dal sito web dell’istituto. Cerchiamo di comprendere quale sia il reale stato del servizio e se c’è un numero verde di assistenza al quale fare ricorso anche in questo giorno festivo.

Cosa succede?

A dire la verità, le prime anomalie si sono verificate nel corso della serata di ieri, sabato 26 febbraio. Non può essere per nulla sottovalutato poi che fin dalle prime ore di questa domenica hanno cominciato a moltiplicarsi proprio le segnalazioni di problemi login. Non funziona app CheBanca da qualsiasi smartphone si provi ad accedere, dunque sia da iPhone che da dispositivo Android. Dopo l’inserimento di user name e password corretti, si riceve un messaggio di errore, oppure la schermata del tool resta del tutto bianca. Lo stesso discorso vale per coloro che cercano di accedere al loro profilo di home banking da un browser web.

Al momento di questa pubblicazione il portale Downdetector riporta un centinaio di segnalazioni di problemi odierni e purtroppo la curva delle anomalie sembra destinata a crescere ancora.

Numero verde assistenza

Appurato che i problemi sono concreti e reali, qual è il recapito assistenza a cui ricorrere oggi se non funziona app CheBanca? Esiste un numero verde per il supporto ai clienti che risponde 800.10.10.30 per chi chiama dall’Italia: dall’estero, al contrario, il numero da contattare sarebbe +39.02.3200.4141. Peccato che entrambi i canali siano ufficialmente attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e poi il sabato dalle 8 alle 14. Insomma, in questa domenica seppur contrassegnata dal down, non ci sarebbero operatori a disposizione. Proprio per ovviare alla mancanza di supporto attraverso i canali numerici tradizionali, potrebbe essere utile inviare un messaggio social all’account Twitter o Facebook dell’istituto.

