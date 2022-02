Quali sono gli step da seguire se il Play Store non funziona e non aggiorna le app? Effettivamente, le segnalazioni di questo tipo prendono piede periodicamente tra gli utenti in possesso di uno smartphone o di un tablet Android, al punto che oggi ho deciso di condividere coi nostri lettori alcune istruzioni per approcciare al meglio una situazione del genere. Dunque, lo store va analizzato non solo in ottica malware, come abbiamo fatto alcuni mesi fa con un altro articolo, ma anche per anomalie tecniche di questo tipo.

Come reagire quando il Play Store non funziona e non aggiorna le app

Quali sono gli step e i tentativi da fare nel momento in cui il Play Store non funziona e non aggiorna le app? Come riporta Google con le istruzioni fornite nell’apposita pagina di assistenza, occorre in primo luogo verificare di avere una connessione dati mobili o Wi-Fi stabile. In seconda istanza, controllate di avere a disposizione uno spazio di archiviazione sufficiente per procedere con le operazioni che in precedenza non sono andate a buon fine. Infine, controllate che non siano in sospeso aggiornamenti di sistema di Android, i quali potrebbero bloccare alcune operazioni nello store.

Detto questo, se il Play Store non funziona e non aggiorna le app neanche al termine di questi check, dovrete passare al livello successivo. Ufficialmente, occorre chiudere e riaprire il Play Store. Ancora, disinstallate e reinstallate gli aggiornamenti di Play Store, per poi riavviare il dispositivo. Un’altra strada che potete seguire è quella di svuotare la cache e cancellare i dati di Google Play Services, fino a percorsi più estremi, come quelli che prevedono che rimuoviate per poi e riaggiungere l’account Google.

Ancora, potete svuotare la cache e cancellare i dati del Play Store, o svuotare la cache e cancellare i dati da Gestione dei download. Insomma, diversi tentativi che potrebbero risolvere problemi nel vostro caso bloccanti. Il Play Store non funziona e non aggiorna le app neppure dopo questi tentativi?