Dovremmo aspettarci un iPhone 14 con un notch davvero particolare il prossimo autunno. L’informatore Jon Prosser, ritenuto più che affidabile in materia di anticipazioni hi-tech soprattutto Apple, ha fatto sapere come dovrebbe essere l’aspetto della nota tacca posta nella parte alta del display del prossimo melafonino. Da questo punto di vista, ci sono delle novità davvero interessanti.

L’immagine di apertura articolo è abbastanza eloquente. Invece di avere un unico notch rettangolare, stretto e lungo, gli sviluppatori starebbero lavorando a qualcosa che assomiglia molto ad una “i” in stampatello minuscolo e dunque con puntino (naturalmente distesa e non in verticale), Ne verrebbe fuori una sezione più lunga e una perfettamente circolare e più piccola.

Per il prossimo iPhone 14 si starebbe pensando dunque ad un notch in cui vengano eliminati tutte le sezioni non utili e si punti solo all’essenziale di fotocamera e sensori. Va pure detto che si era già parlato di questa possibilità nel recente passato e si era ipotizzato un ingombro maggiore delle due sezioni, come messo in evidenza nei contorni più ampi dell’immagine di apertura articolo. Si starebbe lavorando invece all’ottimizzazione degli spazi, per garantire la più ampia visione del display possibile.

Al lancio del prossimo iPhone 14 manca davvero molto. Seguendo la tradizione, Apple dovrebbe lanciare la sua nuova serie top di gamma in settembre. Nel tempo che ci separa dalla prossima presentazione non mancheranno conferme o smentite di quanto riportato quest’oggi. Questo tipo di progettazione, ad ogni modo, potrebbe essere destinato solo ad uno dei melafonini in arrivo. Magari solo per i più accessoriati modelli Pro Max si punterà su questo tipo di soluzione e più semplicemente iPhone 14 e iPhone 14 Pro non ne beneficeranno. Parecchio incerto è il destino invece degli iPhone 14 Mini che potrebbero pure non arrivare mai sul mercato.

