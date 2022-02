La Serie A ritrova una protagonista: la Juventus è tornata in corsa scudetto. La vittoria sofferta contro l’Empoli consente alla Juventus di Massimiliano Allegri di ricominciare a sognare in grande. I bianconeri hanno esultato per la vittoria in Toscana come se la Juventus avesse conquistato la finale di Champions League. Dopo i due pareggi contro Atalanta e Torino, la Juventus si è imposta per 3 a 2 al Castellani (leggi di più)

Una determinazione feroce quella della Juventus di mister Allegri che sembrava fino ad un mese orsono fuori dalla lotta tricolore ma che adesso può davvero concretamente sperare di impensierire le attuali battistrada. Il Milan, attuale capolista, è a più sette. L’Inter incalza con una gara in meno da disputare contro il Bologna ed anche il Napoli non riesce a trovare la vittoria in campionato da qualche turno.

In questo turno di campionato il Milan ha pareggiato tra mille polemiche contro l’Udinese. L’Inter si è fermata sul pari a Marassi. Il Napoli di Spalletti è atteso da una trasferta ad alta difficoltà tecnica ed emotiva contro la Lazio del super ex Maurizio Sarri. Un ostacolo alto all’Olimpico di Roma per le ambizioni tricolore del Napoli uscito con le ossa rotte dal doppio confronto in Europa League contro il Barcellona.

E’ un campionato decisamente anomalo. Non esiste un padrone del torneo. Ed anche le statistiche saltano di giornata in giornata. La quota scudetto si abbassa a tutto vantaggio di chi come la Juventus di Allegri è la più abituata a competere per il titolo. E’ certamente un fattore di vantaggio per la Juventus: Allegri è l’unico degli allenatori di testa ad avere vinto il campionato italiano. Un elemento pesante che nella volata scudetto i bianconeri tenteranno in tutti i modi di far valere. Le rivali sono avvisate. Per lo Scudetto bisognerà fare i conti anche con la Juventus.

