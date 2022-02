Siamo di nuovo punto e a capo. Mentre il finale della terza stagione si avvicina, c’è chi pensa già a L’Amica Geniale 4 Storia della Bambina Perduta, l’ultima capitolo della tetralogia di Elena Ferrante e della serie internazionale firmata da Rai1. Per Elena e Lila è arrivato il momento di andare incontro a nuove disavventure, ad amori che sconvolgeranno la loro vita, all’arrivo di due altri figli e, soprattutto, all’aspra lotta contro i Solara, ma a chi toccherà prestare il volto alle due protagoniste?

Ancora una volta si parla di un altro capitolo della saga e, come due anni fa, a due possibili sostitute per Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Più volte le due si sono dette pronte a lasciare il testimone a due attrici più adulte e mature e se per il terzo capitolo si è pensato di fare a meno di questo cambio di guardia, per il quarto potrebbe non essere così sicuro.

Lo stesso Daniele Lucchetti, che ha preso il timone della regia de L’Amica Geniale 3, sui social ha risposto alle critiche sulla scelta di confermare Gaia Girace e Margherita Mazzucco nonostante la loro giovane età scrivendo sui social: “A chi ha fatto fatica con le età di Margherita e Gaia dico una cosa sola: lasciatevi andare e godetevi le ultime due ore di questo meraviglioso cast. Domenica prossima usciranno di scena, meritando solo applausi”.

La sua frase sembra voler confermare l’addio di Gaia Girace e Margherita Mazzucco e l’arrivo di due attrici nuove per L’Amica Geniale 4 Storia della Bambina Perduta e a questo punto non può che partire il totonomi, a chi toccherà essere la versione adulta di Elena e Lila in un momento cruciale per le loro vite? Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che Serena Rossi è stata già bocciata per il ruolo di Lila ma i fan sperano che sia proprio lei a riprovarci portando a casa il personaggio. Per Elena, invece, il nome più quotato rimane ancora quello di Serena Autieri, forse la produzione opterà per due attrici sconosciute al grande pubblico come ha fatto per le due ‘bambine’ della serie?