Sono stati annunciati nuovi concerti di Claudio Baglioni in programma nei teatri nel 2022. L’artista ha dato il via a gennaio al tour che lo vede protagonista nei teatri d’Italia e nuovi appuntamenti si aggiungono adesso.

La tournée Dodici Note Solo è quella che ricrea un’atmosfera intima, magica, e che pone Baglioni a stretto contatto con i suoi fan.

Il tour ha debuttato il 24 gennaio 2022 dal Teatro dell’Opera di Roma e vede Baglioni alla voce e al pianoforte ma non solo: per il gran ritorno alla musica dal vivo, si cimenta anche con altri strumenti. Porta sul palco le composizioni più preziose del suo repertorio, protagoniste di un affascinante racconto in musica.

Le location per questo viaggio unico sono i palchi dei teatri lirici e di tradizione più prestigiosi della penisola che lo stanno accogliendo ormai da un mese. E la tournée di Baglioni proseguirà ancora, almeno fino a maggio di quest’anno.

Oggi si aggiungono 10 nuovi concerti di Claudio Baglioni al calendario già diffuso, per i quali i biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di lunedì 28 febbraio.

Tutti i concerti di Claudio Baglioni

26 febbraio 2022: LA SPEZIA – TEATRO CIVICO

27 febbraio 2022: PRATO – POLITEAMA PRATESE

28 febbraio 2022: FERRARA – TEATRO COMUNALE

01 marzo 2022: FIRENZE – TEATRO DELLA PERGOLA

03 marzo 2022: MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE

04 marzo 2022: PALERMO – TEATRO MASSIMO

05 marzo 2022: CATANIA – TEATRO BELLINI

07 marzo 2022: REGGIO CALABRIA – TEATRO CILEA

08 marzo 2022: CATANZARO – TEATRO POLITEAMA

09 marzo 2022: COSENZA – TEATRO RENDANO

11 marzo 2022: AVELLINO – TEATRO CARLO GESUALDO

12 marzo 2022: SULMONA (AQ) – TEATRO MARIA CANIGLIA (NUOVA DATA)

13 marzo 2022: ISERNIA – AUDITORIUM UNITÀ D’ITALIA

15 marzo 2022: PERUGIA – TEATRO MORLACCHI

16 marzo 2022: SPOLETO (PG) – TEATRO NUOVO G. MENOTTI

17 marzo 2022: AVEZZANO (AQ) – TEATRO DEI MARSI

19 marzo 2022: SASSARI – TEATRO COMUNALE

20 marzo 2022: NUORO – TEATRO ELISEO

21 marzo 2022: CAGLIARI – TEATRO LIRICO

23 marzo 2022: CIVITAVECCHIA (RM) – TEATRO TRAIANO (NUOVA DATA)

24 marzo 2022: GROSSETO – TEATRO MODERNO

25 marzo 2022: MONTECATINI – TEATRO VERDI

26 marzo 2022: PISTOIA – TEATRO MANZONI

28 marzo 2022: GENOVA – TEATRO CARLO FELICE

29 marzo 2022: LIVORNO – TEATRO GOLDONI

30 marzo 2022: LUCCA – TEATRO DEL GIGLIO

02 aprile 2022: VERCELLI – TEATRO CIVICO

04 aprile 2022: VERONA – TEATRO FILARMONICO

05 aprile 2022: UDINE – TEATRO NUOVO G. DA UDINE

06 aprile 2022: TRIESTE – TEATRO ROSSETTI

09 aprile 2022: TRENTO – TEATRO SOCIALE

10 aprile 2022: BERGAMO – TEATRO DONIZETTI

11 aprile 2022: VENARIA REALE (TO) – TEATRO CONCORDIA (NUOVA DATA)

13 aprile 2022: BOLOGNA – TEATRO COMUNALE

14 aprile 2022: MODENA – TEATRO COMUNALE LUCIANO PAVAROTTI

15 aprile 2022: PISA – TEATRO VERDI

16 aprile 2022: PIOMBINO (LI) – TEATRO METROPOLITAN (NUOVA DATA)

19 aprile 2022: CESENA – TEATRO ALESSANDRO BONCI

20 aprile 2022: PIACENZA – TEATRO MUNICIPALE

21 aprile 2022: TREVISO – TEATRO COMUNALE DEL MONACO

23 aprile 2022: PORDENONE – TEATRO VERDI

25 aprile 2022: MILANO – TEATRO LIRICO (NUOVA DATA)

26 aprile 2022: CREMONA – TEATRO PONCHIELLI (recupero del 18 febbraio)

27 aprile 2022: PADOVA – TEATRO VERDI (NUOVA DATA)

29 aprile 2022: NOVARA – TEATRO COCCIA (recupero del 22 febbraio)

01 maggio 2022: SAINT VINCENT (AO) – PALAIS (recupero del 15 febbraio)

02 maggio 2022: TORINO – TEATRO REGIO (recupero del 14 febbraio)

03 maggio 2022: ASTI – TEATRO ALFIERI (recupero del 17 febbraio)

05 maggio 2022: BRESCIA – TEATRO GRANDE (recupero del 24 febbraio)

06 maggio 2022: COMO – TEATRO SOCIALE (recupero del 23 febbraio)

07 maggio 2022: MONZA – TEATRO MANZONI (NUOVA DATA)

09 maggio 2022: VARESE – TEATRO DI VARESE (NUOVA DATA)

10 maggio 2022: MESTRE (VE) – TEATRO TONIOLO (NUOVA DATA)

12 maggio 2022: VENEZIA – TEATRO MALIBRAN (recupero del 20 febbraio)

14 maggio 2022: ASSISI – TEATRO LYRICK (NUOVA DATA)