Qual è il pensiero di Morgan su Marco Mengoni. I due artisti si sono conosciuti nel 2009, rispettivamente nei ruoli di coach e talento da scoprire. Mengoni ha vinto quell’edizione, e da quell’anno la sua carriera è in continua ascesa. Oggi ha sfornato un disco, Materia (Terra), di cui si parla tanto per l’evoluzione stilistica, l’evidente ricerca e la qualità dei brani. Morgan ha parlato di lui in un’intervista concessa a Belve, il format condotto da Francesca Fagnani.

Non sono mancati i momenti in cui Marco Castoldi ha ricordato suo padre, una delle parentesi più dolorose della sua vita. Una vita fatta di tanti distacchi, delusioni e tante polemiche. Tra queste ci sono quelle con i suoi colleghi, molti dei quali “hanno paura”, dice Morgan, per questo gli sono rimasti pochi amici. “Lei è sempre vittima di qualcosa”, lo rimbrotta Fagnani dopo un lungo excursus sullo split da X Factor, Amici, su quanto accaduto al Festival di Sanremo e tante altre cose.

Marco Mengoni è uno dei punti più sensibili: Morgan, infatti, sostiene di non riuscire più a mettersi in contatto con lui. Ecco quanto dichiara:

“Sì, io ho scoperto Marco Mengoni. Se ho ricevuto gratitudine? Assolutamente no, perché è attorniato dai discografici che gli dicono di non aver contatti con me. Loro hanno paura”.

Ce n’è anche per Michele Bravi. Morgan dichiara di sentirsi segretamente con lui nonostante il parere contrario dei discografici. Un segreto che, detto in TV, non è più un segreto. Per questo Castoldi ironizza: “Se mi scoprono? Rischiano che magari canti qualche canzone decente”. Su Bravi Morgan ha spesso tessuto parole di encomio, specie dopo l’esperienza sanremese: “Gli è entrata dentro la musica”, per questo terrebbe segretamente un contatto con il giovane artista.

Dopo lo sfogo di Morgan su Marco Mengoni, Fagnani tenta di strappargli dichiarazioni sulle ombre del suo passato: “Sono affari miei”, risponde Castoldi.