C’è finalmente una data per l’inizio delle riprese della serie di Percy Jackson. L’adattamento televisivo della saga fantasy per ragazzi di Rick Riordan è una delle produzioni più attese di Disney+.

Dopo l’insuccesso di critica e di pubblico per i primi due film con Logan Lerman (che i fan sperano di rivedere, stavolta, nelle vesti di Poseidone per la serie tv), Percy Jackson ci riprova in tv.

Riordan ha fornito ulteriori aggiornamenti sulla lavorazione del nuovo adattamento, leggibili sul suo sito web personale:

Dopo una cena meravigliosa con James Bobin, Dan e Chris Hennah, Becky e io siamo tornati in aereo a Boston. Arrivederci, per ora, Vancouver, ma torneremo presto. Dovremmo iniziare le riprese il 1 giugno, supponendo che tutto vada come previsto, e io e Becky saremo lì dal primo giorno!

Il condizionale è d’obbligo, data l’attuale situazione pandemica. Bocca cucita per quanto riguarda il cast: chi vestirà i panni dell’eroico protagonista nella serie di Percy Jackson? Al momento non è dato sapere, e Riordan ha solo rassicurato i fan dicendo che i provini sono in corso, e la lettera delle sceneggiature prosegue come da programma.

L’autore scriverà l’episodio pilota con Jon Steinberg (Black Sails), mentre la regia è affidata a James Bobin (The Mysterious Benedict Society). Inoltre, tutti e tre saranno produttori esecutivi, così come l’ex presidente della Touchstone Television Bert Salke, che aveva messo in fase di sviluppo il progetto.

La serie live-action seguirà Percy Jackson, un moderno semidio di 12 anni che sta facendo i conti con i suoi nuovi poteri soprannaturali quando il dio del cielo Zeus lo accusa di aver rubato il suo maestro fulmine. Ora Percy deve attraversare l’America per trovarlo e riportare l’ordine nell’Olimpo.

Al momento gli attori principali dei film non sono coinvolti in alcun modo al progetto televisivo, quindi resta da capire come si muoverà Disney+.

