Chi ha memoria, nel messaggio di J-Ax sulla guerra in Ucraina trova un excursus di tutto ciò che è successo negli ultimi 30 anni di storia dell’uomo. Alessandro Aleotti non dimentica la crisi nell’ex Jugoslavia né tutti gli altri conflitti che hanno coinvolto l’Europa, per questo specifica che non si tratta di una guerra “arrivata” ma di una guerra “ritornata”.

Il conflitto in Ucraina

Mentre scriviamo, da circa un’ora – alle 10:14 – è scattato l’ennesimo allarme antiaereo a Kiev, nonostante le rassicurazioni di Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che parla di “situazione sotto controllo”. Ancora, è stato finalmente possibile il contatto telefonico tra il premier italiano Mario Draghi e Zelensky, il quale ha chiesto l’ingresso dell’Ucraina nell’UE. I due, inoltre, si sono trovati d’accordo sull’esclusione della Russia dalla rete Swift.

Le immagini drammatiche che arrivano dall’Ucraina ci mostrano famiglie in fuga con bambini e animali al seguito. Ancora, è già eroe il soldato Vitaly Skakun Volodymyrovych, che si è offerto volontario nel posizionare cariche esplosive sul ponte di Henichesk per farlo crollare e impedire, così, l’avanzata dei soldati russi. Volodymyrovych, però, non ha fatto in tempo a mettersi in salvo ed è rimasto ucciso dalle esplosioni e dal crollo del ponte. L’Ucraina ha tristemente un nuovo eroe.

Il pensiero di J-Ax sulla guerra in Ucraina

In questo quadro drammatico si colloca il video-messaggio di J-Ax sulla guerra in Ucraina, pubblicato su Instagram e rivolto a due generazioni: quelle degli “adulti” – virgolettato voluto dallo stesso rapper – e quello dei giovani. J-Ax riflette sia sui canali di informazione che sul comportamento generalizzato sui social, con un pensiero inevitabile verso le vittime dell’invasione Russa e un invito agli “adulti”: