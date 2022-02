Cala ancora il prezzo su Amazon per l’iPhone 12 bianco da 128GB di memoria interna, top di gamma che continua ad essere piuttosto ricercato sul mercato nonostante l’arrivo dell’iPhone 13. Proprio l’arrivo di quest’ultimo top di gamma targato Apple, permette di poter generare un abbassamento del costo del modello precedente e quindi bisogna approfittarne ora se lo si vuole avere tra le mani.

L’ultima offerta per iPhone 12 da 128 GB su Amazon

Torniamo sul device, dunque, dopo quasi tre settimane. Nel dettaglio l’offerta odierna di Amazon per questo iPhone 12 bianco da 128GB di memoria interna prevede la possibilità di acquistare tale device al prezzo di 729 euro ed è stato applicato uno sconto del 18% sul costo consigliato in precedenza che era di 889 euro. Come si può notare il risparmio risulta essere piuttosto notevole e non è un caso che si stia parlando anche dell’Amazon’s choice di giornata.

Lo stesso sito di e-commerce infatti consiglia di approfittarne di quest’offerta per portare a casa uno degli smartphone di maggior successo dello scorso anno. L’iPhone 12 è stato il re indiscusso del mercato smartphone, merito di un comparto tecnico di notevole fattura ed ora che il prezzo è più conveniente, non si può assolutamente lasciarsi scappare un’occasione di questo tipo.

Si ha modo anche di poter acquistare questo iPhone 12 bianco da 128GB di memoria interna a rate su Amazon grazie a Cofidis, così la spesa risulterà meno faticosa da gestire. La disponibilità è immediata, non ci sono costi di spedizione e la consegna può avvenire anche in 24 ore se abbonati a Prime. Chi non è abbonato a tale servizio può sempre sfruttare la prova gratuita di trenta giorni. Per rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche di questo iPhone 12 evidenziamo un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal vetro Ceramic Shield, il più resistente presente in circolazione. Spazio poi al 5G ed al processore A14 Bionic.

Non male nemmeno il comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere per iPhone 12.