Sono ormai noti gli ospiti di C’è Posta Per Te di stasera, sabato 26 febbraio 2022. Cosa vedremo su Canale 5 nella nuova stagione del people show di Maria De Filippi? Grandi protagoniste saranno, come ormai è tradizione, le migliori storie della gente comune. Ma non solo: anche alcuni ospiti impreziosiscono le serate all’insegna delle emozioni.

Due “giganti” sono attesi stasera Inn studio. Due personaggi amatissimi dal pubblico italiano e molto influenti nei rispettivi settori di riferimento.

Il primo viene dal mondo dello sport: nel calcio è un vero fuoriclasse, anche se negli ultimi giorni ha occupato prevalentemente le pagine di gossip. Stiamo parlando di Francesco Totti che di recente ha fatto chiacchiere a causa di una presunta separazione dalla moglie, Ilary Blasi. La crisi è poi stata smentita dallo stesso calciatore.

“In queste ore ho letto sui media molte cose su di me e, soprattutto, sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news, mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati e sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire”, ha detto.

Tra gli ospiti di C’è Posta Per Te stasera su Canale5 anche un altro personaggio molto amato: Raoul Bova, attore impegnato nella nuova stagione di Don Matteo dove ha sostituito come protagonista l’apprezzato ed affezionato Terence Hill.

Sia Francesco Totti che Raoul Bova saranno in studio in qualità di “sorprese” che la padrona di casa riserverà ai destinatari (e ai mittenti) delle sue buste bianche, l’amata o temuta posta di C’è Posta Per Te. Al centro dello studio sempre lei: la busta bianca, che potrà essere chiusa oppure aperta (quindi rimossa) da coloro che riceveranno l’invito in studio da Maria De Filippi.