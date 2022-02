Purtroppo è in circolazione un nuovo finto SMS MPS (ovvero dal Monte di Paschi di Siena) che rischia di fare più di qualche vittima. Si tratta di un tentativo di truffa diverso dai precedenti che fa leva sulla paura di vedere bloccati alcuni acquisti online. Una vera e propria evoluzione del raggiro e per questo motivo, ancora più pericolosa.

Cerchiamo di capire bene quale nuovo rischio si corre. In particolar modo, un indizio per comprendere al meglio il raggiro proviene dall’immagine di inizio articolo. Il ricevente, questa volta, non viene invitato a controllare il proprio profilo di home banking per qualche problema in corso. Semmai, si fa riferimento ad un acquisto non andato a buon fine su noti siti di e-commerce (questa volta Zalando ma gli esempi sono molteplici). Viene dunque comunicato che il completamento della transazione sarà effettivo solo dopo le opportune verifiche. Naturalmente, proprio per analizzare la situazione, gli utenti finali saranno invitati a visitare la propria area riservata sella piattaforma del Monte dei Paschi di Siena e dunque fornire i propri dati di accesso.

L’ultima delle truffe a nome di finti SMS MPS va smascherata dunque per un chiaro tentativo di rubare i dati di accesso dei clienti della banca, dalla propria area personale di home banking. Come già evidenziato, questa volta il raggiro si è trasformato con il riferimento ad acquisti recenti dell’utente finale. In più di qualche caso, qualche consumatore potrebbe rivedersi nella casistica e dunque, proprio per questo, procedere alla verifica richiesta e dunque cadere in trappola.

Monte dei Paschi di Siena così come la Polizia postale non si stancheranno mai di ribadire che comunicazioni in cui si richiedono verifiche e dati di accesso personali restano sempre delle truffe, senza alcune eccezione. Sarebbe bene capirlo per non cadere mai nelle trappole ben orchestrate da hacker.

