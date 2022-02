FBI 4 e FBI: International non vanno in onda il 26 febbraio su Rai2, per lasciare spazio ad uno speciale sull’attualità a cura del Tg2 Post, il format di approfondimento del telegiornale della rete, tradizionalmente in onda ogni sera dalle 21.00 alle 21.10. In occasione della terza giornata di conflitto in Ucraina, Tg2 Post si estenderà alla prima serata della rete, con uno speciale a partire dalle 21.00.

FBI 4 e FBI: International non vanno in onda il 26 febbraio per la copertura della cronaca di guerra in prima serata. Se Rai1 continua a trasmettere il format Affari Tuoi – Formato Famiglia e Rai3 trasmette la terza puntata di Insider di Roberto Saviano, a Rai2 spetta il compito di lasciare una finestra aperta sull’attualità.

FBI 4 e FBI: International non vanno in onda, auspicabilmente, solo per questa settimana: Rai2 decide di non schierare i due crime, partiti lo scorso gennaio in prima tv assoluta, nemmeno in seconda serata. È previsto, infatti, che lo speciale Tg2 Post vada in onda solo fino alle 22.30, dopodiché la rete programmerà in prima tv la serie Il Commissario Voss, col secondo episodio inedito della settima stagione.

Il 26 febbraio FBI 4 e FBI: International non vanno in onda, ma dovrebbero tornare, salvo ulteriori cambi di programmazione, sabato prossimo, sempre alle 21.10 in prima visione, con gli episodi numero 7 di entrambe le serie. Ecco le trame.

Dopo che una ragazza è stata rapita dal suo asilo nido, la squadra deve aiutare i suoi genitori a far fronte a un debito nei confronti della banda mortale nel loro quartiere. Inoltre, Maggie fatica a concentrarsi sul caso quando sua sorella, Erin, torna dalla riabilitazione. Quando un fondatore americano di un sito illegale per soli adulti viene ucciso a Praga, il team ha il compito di localizzare il suo co-fondatore, che è ancora in fuga nella Repubblica Ceca. Inoltre, Kellett lotta per mantenere una relazione con la madre a causa delle complicazioni di lavorare così lontano da casa.

I precedenti episodi di FBI 4 e FBI: International sono disponibili per un periodo limitato anche in streaming su Raiplay.

