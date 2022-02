Euphoria conquista Twitter. Stando a un report diffuso dal social network (e condiviso da Variety), la serie HBO è al momento “il programma televisivo più twittato del decennio negli Stati Uniti“ con oltre 30 milioni di tweet relativi alla sola seconda stagione.

Un vero record, secondo Variety, che stima come le interazioni su Twitter siano aumentate del 51% rispetto alla prima stagione. Jenna Ross, responsabile delle partnership TV di Twitter, ha rilasciato una dichiarazione che riassume il motivo per cui Euphoria ha guadagnato, via via, questa impressionante popolarità:

Dai meme esilaranti, alle previsioni della trama e all’ispirazione alla moda, Euphoria ha dominato Twitter in questa stagione. Lo show ha costruito una forte comunità di fan devoti che non solo fanno il tifo per i loro personaggi e hanno le loro scene preferite, ma esprimono anche apertamente le loro frustrazioni e paure, soprattutto per quanto riguarda il destino degli stessi protagonisti.

Inoltre, Twitter ha rivelato che i personaggi più twittati della seconda stagione di Euphoria sono Fezco, Rue e Nate Jacobs. Il social media ha anche elencato gli hashtag e i meme più usati; tra questi: #FexiHive (che fa riferimento alla nascente storia d’amore tra Fez e Lexi); #EndNateJacobs (in cui si possono leggere post di odio contro il personaggio interpretato da Jacob Elordi); così come i meme di “Cassie in HS vs. Me in HS”, che ha visto gli utenti in rete mettere a confronto l’aspetto glamour del personaggio di Sydney Sweeney con la propria immagine al liceo, che rispecchia una realtà completamente diversa.

E con il finale di stagione alle porte (andrà in onda domenica notte su HBO, e in contemporanea in Italia su Sky Atlantic), c’è da scommettere che Euphoria conquisterà un nuovo record su Twitter.

Euphoria è stata appena rinnovata per la terza stagione, anche se non è chiaro quando sarà trasmessa.

