Siamo vicinissimi alla data del prossimo 8 marzo e non ha torto si fa un gran parlare dei decoder a scomparsa da abbinare a televisori non proprio recenti. Di che cosa stiamo parlando e perché si differenziano da quelli standard? Sono, dunque, una valida alternativa e vengono venduti a prezzi accessibili? In questo approfondimento non mancheranno le risposte a tutte le domande dei nostri lettori.

Cosa sono i decoder a scomparsa?

I decoder a scomparsa sono, in tutto e per tutto, dei dispositivi che consentiranno la transizione al nuovo digitale terrestre, consentendoci di visualizzare tutti i canali pure con il nuovo standard di trasmissione DVB-T2. Il loro aspetto è quello di una pennetta USB di pochi grammi, per intenderci molto simile a quello sella nota Amazon Fire TV Stick. Il dispositivo si aggancia sul retro della televisione, in particolare alla sua porta HDMI. Per l’alimentazione, il prezioso accessorio si collega ad una porta USB: quest’ultima, se non presente sul televisore, costringe gli utenti a fare uso di un caricatore di uno smartphone ad esempio, poi collegato ad una presa di corrente.

I punti di forza

Il principale punto di forza di un decoder a scomparsa risiede nel suo ingombro minimo e il peso contenuto. Si parla di pochi centimetri di larghezza, altezza e profondità e di meno di 100 g. Per chi ha a cuore il proprio arredamento, magari in un salotto, la soluzione è dunque ottimale.

C’è poi un punto di debolezza da considerare, anche se non per tutti. I decoder classici hanno capacità di memoria che consentono, ad esempio, di registrare dei programmi. Questo tipo di funzione non è invece presente sui decoder a scomparsa.

Quanto costano?

Il prezzo dei decoder a scomparsa è molto contenuto. Il costo di partenza è quello di 35 euro circa, per dispositivi già ben funzionanti. Naturalmente ad ogni decoder è associato un telecomando attraverso il quale svolgere le comuni funzioni per prendere visione di tutti i canali TV. Di seguito sono presenti un paio di proposte ora di scena su Amazon per questa soluzione.

Decoder DVB-T2 HD HDMI Mini Stick, DCOLOR Ricevitore Digitale... 📺[Mini HDMI Stick]: il decoder DVB-T2 è progettato per nascondersi...

📺[Full HD 1080p]: uscita HDMI per Full HD1080P HEVC H.265 10Bit,...

Continua a leggere su optimagazine.com