Il prequel di Outlander è già in sviluppo per Starz: il produttore esecutivo e showrunner della serie Matthew B. Roberts ha ricevuto mandato di scrivere e produrre un nuovo format ambientato prima dei fatti della serie in costume che sta per raggiungere quota sei stagioni col debutto previsto il 6 marzo.

Ad annunciare che il prequel di Outlander è già stato ordinato da Starz è Variety: secondo fonti della testata specializzata, il team degli scrittori è attualmente in fase di formazione e l’obiettivo è quello di mettere insieme gli sceneggiatori affinché possano iniziare a scrivere già nelle prossime settimane.

Non ci sono dettagli precisi sul prequel di Outlander per quanto riguarda la trama del nuovo format, ma a garanzia del forte rapporto con la serie originale c’è la presenza come produttore esecutivo di Ronald D. Moore, che ha adattato la saga letteraria Outlander per la televisione. Ad affiancarlo nella produzione ci sarà Maril Davis, per la loro società Tall Ship Productions. Inoltre, come per la serie originale, anche il prequel sarà realizzato dagli studi di Sony Pictures Television, con cui lo showrunner Roberts ha attualmente un contratto di esclusiva.

Va detto che la notizia del prequel di Outlander non è stata confermata da rappresentanti di Sony e Starz interpellati da Variety, ma è anche vero che già in passato c’erano state diverse conversazioni intorno alla possibilità di espandere la serie con un franchise. Basata sull’omonima serie di romanzi di Diana Gabaldon, la stessa autrice ha annunciato di recente di essere a lavoro su un romanzo prequel dedicato ai personaggi di Ellen MacKenzie e Brian Fraser, i genitori del protagonista di Outlander, Jamie Fraser. Potrebbe essere questo libro, dunque, ad ispirare la nuova serie, oppure il precedente romanzo di Gabaldon Virgins del 2013, parte dell’antologia Dangerous Women, a sua volta un prequel della saga di Outlander in quanto incentrato sui giovani Jamie Fraser e Ian Murray nella Francia del 1740.

La scelta di realizzare un prequel di Outlander non sorprende: la serie è già stata rinnovata per una settima stagione e non è escluso che in futuro possa essere realizzato anche uno spin-off su uno dei personaggi.

