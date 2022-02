Canale5 presenta i suoi palinsesti primaverili partendo proprio da Viola Come il Mare ma passando anche da L’Isola dei Famosi 2022 e Pio e Amedeo. Le conferme ufficiali sono arrivate e, nonostante le polemiche, il duo di comici pugliesi tornerà in prima serata con la seconda edizione dello show Felicissima Sera campione di ascolti e di accuse della scorsa primavera.

Secondo le prime novità lo show di Pio e Amedeo dovrebbe andare in onda non prima di maggio occupando il giovedì sera appena sarà libero da L’Isola dei Famosi. Lo show che vede un nutrito gruppo di vip pronti a digiuni e liti tornerà su Canale5 con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì, con al timone Ilary Blasi, in questi giorni al centro del gossip per via di presunti tradimenti e addii con Francesco Totti.

Quello che si evince è che ci sarà poco spazio per le fiction su Canale5. Se in queste giorni stiamo aspettando il debutto di Più Forti del Destino, prossimamente faremo lo stesso con Viola Come il Mare, la serie italiana con protagonista Can Yaman. Le riprese della serie con Francesca Chillemi hanno già fatto impazzire i fan italiani e non solo per la felicità di rivedere all’opera l’attore turco ma soprattutto per via del feeling e della presunta liason dei due attori sul set.

Nei giorni scorsi i due attori sono tornati a Palermo per completare le riprese della serie prodotta da Lux Vide e che su Canale5 vedremo dal 6 aprile, salvo cambiamenti. Al fianco della fiction, de L’Isola dei Famosi 2022 e di Felicissima Sera, torneranno Lo Show dei Record e la versione di Enrico Papi di Scherzi a Parte, Big Show. Per quel che riguarda il capitolo fiction, invece, toccherà alla coppia Can Yaman-Francesca Chillemi chiuderà questa stagione in attesa della prossima.