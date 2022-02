Si profila un altro addio in Grey’s Anatomy 18×10, sempre tra i camici bianchi: il medical drama continua a perdere volti regolari, dopo averne lasciati andare ben tre nella stagione precedente con le uscite di Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca), Jesse Williams (Jackson Avery) e Greg Germann (Tom Koracick).

Attenzione spoiler!

L’ennesimo addio in Grey’s Anatomy 18×10 sembra essere stato annunciato dalla première invernale, l’episodio 18×09 No Time to Die, in onda su ABC il 24 febbraio e in arrivo in Italia su Disney+ il prossimo 23 marzo. Nell’episodio che ha visto miracolosamente salvo il personaggio di Owen Hunt, un altro dottore ha scelto di salutare l’ospedale: si tratta di Cormac Hayes, che ha rassegnato le dimissioni alla Bailey per tornare in Irlanda con i suoi figli, adducendo come motivazione il malessere dei ragazzi rispetto alla vita a Seattle.

In realtà il nuovo addio in Grey’s Anatomy 18×10 è strettamente legato alla trama di Owen e alla sua rivelazione nel finale invernale: a un passo dalla morte dopo il loro incidente d’auto, Hunt ha chiesto Hayes di portare avanti la sua iniziativa di fornire farmaci ai soldati malati terminali, favorendo l’eutanasia anche per coloro che risiedono in Stati che non prevedono questo diritto. Chiedendo ad Hayes di provvedere al suo posto nel caso in cui non fosse sopravvissuto all’incidente d’auto, Hunt lo ha messo in una posizione estremamente difficile, al punto da affrontare un pesante dilemma etico e morale: denunciare il collega o dimenticare quella confessione? Alla fine Hayes ha scelto di licenziarsi per lasciarsi alle spalle la vicenda.

Questo ulteriore addio in Grey’s Anatomy 18×10 arriva dopo sole tre stagioni di Flood nella serie: il marito di Gabriella Pession si è unito al cast nella stagione 16 come volto ricorrente (apparso come “regalo” di Cristina per Meredith) ed è stato promosso a regolare nella stagione 17. Potenziale interesse amoroso per Meredith Grey, la loro breve storia è avvenuta solo in una trama rimasta fuori scena e la loro intesa si è arenata quando la protagonista ha ritrovato il vecchio flirt Nick Marsh (Scott Speedman). Se l’episodio 18×10 confermerà l’uscita di scena di Flood, anche il triangolo amoroso delineato all’inizio della stagione 18 sarà archiviato.

Ecco il promo di Grey’s Anatomy 18×10.

