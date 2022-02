La ricarica delle auto elettriche da oggi sarà più semplice grazie alla collaborazione tra Duferco Energia e Telepass Pay, vista la possibilità di gestire e pagare il rifornimento presso le relative stazioni di servizio dell’omonimo marchio (in modo tale da non intasarsi lo smartphone con tante app che offrono lo stesso servizio).

Per usare Telepass Pay allo scopo di ricarica il proprio veicolo elettrico presso la rete di Duferco Energia bisognerà limitarsi a scaricare l’app Telepass Pay e dopo selezionare il servizio di ricarica di Duferco Energia, individuando sulla mappa la stazione di servizio più vicina tra i 600 presenti in tutta Italia. Marco Castagna, Amministratore Delegato di Duferco Energia, si è detto veramente entusiasta della sinergia nascente, che si pone l’obiettivo di garantire agli utenti di auto elettriche un’esperienza di mobilità semplificata. Così facendo, l’app Telepass Pay vestirà i panni di un efficiente strumento che aiuterà gli utenti a ricaricare più facilmente e velocemente la propria vettura elettrica (l’app consente di accedere a circa 19 mila stazioni di ricarica sparse sul territorio nazionale). Telepass Pay viene utilizzata anche per parcheggia su strisce blu, tagliando dei mezzi pubblici, sharing e così via dicendo (non dovrebbe mancare sul telefono di ogni automobilista).

Gabriele Benedetto, CEO di Telepass, ha fatto sapere che il loro impegno per la mobilità sostenibile sarà totale, volendo contribuire in prima persona all’espansione della tecnologia in Italia. Una situazione che non può che far sorridere gli utenti che hanno deciso di investire nell’elettrico per i propri spostamenti, per un ambiente più pulito e sostenibile (sappiamo quanto ce ne sia bisogno). Avete già sperimentato la novità di cui vi abbiamo appena parlato? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

