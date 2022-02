Continua ad essere piuttosto appetibile il costo degli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) presenti su Amazon ed anche quest’oggi l’offerta risulta essere davvero irrinunciabile. Questi accessori di stampo Apple fanno leva sulla qualità e su interessanti nuove tecnologie per rendere l’ascolto davvero unico. Se siete alla ricerca di auricolari wireless di ultima generazione, senza dubbio questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) fanno al caso vostro.

Focus sull’offerta Amazon per gli AirPods Pro

Altra promozione importante, dopo quella trattata di recente sul nostro magazine. Inoltriamoci a questo punto nella proposta di grande interesse fatta da Amazon quest’oggi e che potrebbe far capitolare numerosi utenti. Il costo di tali auricolari è di 199 euro, è stato effettuato uno sconto del 29% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 279 euro. Come si può ben comprendere il risparmio è di circa 80 euro, non di poco conto considerando che stiamo parlando di un dispositivo a marchio Apple.

Si tratta tra l’altro dell’Amazon’s choice di giornata, ciò significa che lo stesso sito di e-commerce consiglia vivamente di puntare su questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). Chi non ha intenzione di sborsare tutta la cifra subito, può sempre optare per il pagamento a rate grazie a Cofidis e questo senza dubbio è un ulteriore vantaggio da tenere in considerazione.

La disponibilità di tali auricolari wireless a marchio Apple è immediata su Amazon ed i tempi di consegna si aggirano intorno ai cinque giorni. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di rilievo degli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). L’elemento di spicco è dato dalla presenza della cancellazione attiva del rumore che blocca i rumori esterni e ci si può immergere totalmente nell’ascolto della musica.

Spazio però anche alla modalità trasparenza che vi permetterà di mantenere l’attenzione vigile su ciò che accade intorno. Tra le altre tecnologie di ultima generazione, ecco anche l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Infine non mancano l’EQ adattiva che calibra la musica in base alla forma del vostro orecchio e la resistenza all’acqua ed al sudore.