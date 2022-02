I concerti di Coez slittano di nuovo, almeno in parte. L’annuncio arriva dallo stesso rapper di Nocera Inferiore in un post pubblicato nelle ultime ore. Il Volare Tour 2022 porterà sul palco il nuovo disco di Coez, all’anagrafe Silvano Albanese, che oggi – venerdì 25 febbraio – ha lanciato il nuovo singolo Occhi Rossi estratto dall’album.

Le nuove date dei concerti di Coez

Coez tiene a precisare che le date di aprile resteranno invariate, mentre quelle dei concerti di marzo sono state posticipate al mese di maggio. Ecco il calendario aggiornato.

02/04 – LattePiù – Brescia *sold out

04/04 – Magazzini Generali – Milano *sold out

07/04 – Alcatraz – Milano

13/04 – New Age – Roncade (TV) *sold out

14/04 – Gran Teatro Morato – Brescia

15/04 – Gran Teatro Geox – Padova

19/04 – Planet Roma – Roma *sold out

20/04 – Atlantico – Roma *sold out

21/04 – Atlantico – Roma *nuova data

24/04 – Duel Beat – Napoli *sold out

28/04 – Demodè – Modugno (BA) *sold out

29/04 – Industrie Musicali – Maglie (LE)

03/05 – Bronson Club – Ravenna *sold out

05/05 – The Cage – Livorno *sold out

07/05 – Viper – Firenze *sold out

08/05 – Tuscany Hall – Firenze

10/05 – Estragon – Bologna

12/05 – Campus Music Industry – Parma *sold out

14/05 – Teatro Concordia – Torino

15/05 – Hiroshima Mon Amour – Torino *sold out

Ovviamente tutti i biglietti prenotati per le date slittate resteranno validi per i concerti riprogrammati. Facciamo notare che è stata aggiunta una nuova data a Roma al 21 aprile 2022 presso l’Atlantico.

Volare di Coez

Volare di Coez, presentato dal rapper come “il tuo nuovo album preferito”, è la dimostrazione della volontà del rapper di destreggiarsi liberamente tra barre e melodia. Silvano Albanese ama il rap old school, perché da lì è iniziata la sua carriera. Negli anni Coez ha espresso sempre di più il suo amore per il cantautorato, riuscendo a fondere il flow con melodie degne di un cantautore ispirato.

Il risultato è un trip in cui Coez ripropone il sound delle origini senza dimenticare ciò che è diventato oggi. Lo dimostrano due tracce apparentemente agli antipodi: Wu-Tang, distorta, marcia e tremendamente hip hop, e l’ultimo singolo Occhi Rossi, una classica ballata à la Coez in cui ritroviamo vibrazioni che hanno esteso la sua popolarità al grande pubblico dai tempi de La Musica Non C’è.

Non a caso il rapper ha anticipato il disco come un contenuto che includeva anche sfumature underground, da sempre fucina di ispirazione per tutti gli artisti vicini all’hip hop.