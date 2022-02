Del OnePlus Nord CE 2 Lite è stato appena svelato il design della scocca posteriore, così come è stata fatta luce su alcuni dettagli della sua scheda tecnica. Come riportato da ‘pricebaba.com‘, il device presenterà un comparto fotografico posteriore analogo a quello del OnePlus Nord CE 2 5G, anche se con una diversa disposizione dei sensori che lo comporranno, di cui due più grandi ed uno più piccolo, in una posizione che rimanda la memoria al comparto di OPPO Find X3 Pro. Non manca nemmeno il flash LED, per un assetto certamente completo. Il logo OnePlus al centro della parte posteriore condisce il tutto, conferendo al device il tocco tipico del produttore cinese.

Il tasto di accensione, disposto lateralmente, conterrà probabilmente anche il lettore di impronte digitali. Non sappiamo fornirvi indicazioni, per lo meno non adesso, sulla parte frontale del terminale. Il OnePlus Nord CE 2 Lite dovrebbe montare uno schermo IPS LCD da 6.58 pollici con risoluzione FullHD+ con refresh rate a 120Hz. Il telefono sarà spinto dal processore Snapdragon 695, con 6/8GB di RAM LPDDR4X e 64/128GB di storage interno UFS 2.1.

La fotocamera posteriore si comporrà di un sensore principale da 64MP e da due sensori da 2MP, di cui uno per le macro ed uno per la profondità di campo. La fotocamera frontale avrà un sensore singolo da 16MP (Sony IMX471). La batteria dovrebbe avere una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W (mancherà probabilmente la ricarica SuperVOOC a 65W). Il OnePlus Nord CE 2 Lite debutterà nel mese di marzo, ad un prezzo inferiore ai 300 euro. Se le indiscrezioni di cui sopra incontrassero i dovuti riscontri, sareste interessati ad un device del genere? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.

