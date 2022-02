I Pinguini Tattici Nucleari in tour nel 2022: le date in programma nei palasport non verranno rimandate oltre. Per i fan del gruppo, oggi arriva una buona notizia. I concerti che avrebbero dovuto svolgersi nei palazzetti dello sport nel 2020, poi rimandati al 2021, si terranno finalmente secondo il nuovo calendario svelato oggi.

I Pinguini Tattici Nucleari saranno in tour nel 2022, in due tranche diverse. Toccheranno tutta la penisola prima con gli appuntamenti da recuperare nei palazzetti dello sport, poi tra arene all’aperto e festival.

Il tour nei palasport inizierà il 14 giugno da Conegliano (Treviso) e di chiuderà a luglio con il triplo concerto sold out a Milano, Mediolanum Forum di Assago. Tutti i concerti dei palasport hanno fatto registrare il tutto esaurito in prevendita. Non è più possibile acquistare biglietti ma quelli già comprati restano validi per i rispettivi nuovi appuntamenti.

Tutti gli altri fan dei Pinguini Tattici Nucleari potranno invece acquistare biglietti per assistere ai concerti che si terranno nelle arene Outdoor. La seconda parte della tournée inizierà infatti dopo il tuo nei palasport, il 9 luglio. La prima tappa è attesa a Parma e il tour si chiuderà a Cattolica il 13 agosto.

I biglietti per le nuove date saranno in vendita dalle ore 14:00 di lunedì 28 febbraio sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Pinguini Tattici Nucleari in tour nei palasport

martedì 14 giugno 2022 | Conegliano (TV) @ Zoppas Arena (recupero data 19/02/2022) – SOLD OUT

giovedì 16 giugno 2022 | Padova @ Kioene Arena (recupero data 12/03/2022) – SOLD OUT

venerdì 17 giugno 2022 | Montichiari (BS) @ PalaGeorge (recupero data 11/03/2022) – SOLD OUT

domenica 19 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 14/03/2022) – SOLD OUT

lunedì 20 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 15/03/2022) – SOLD OUT

mercoledì 22 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport (recupero data 08/03/2022) – SOLD OUT

giovedì 23 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport (recupero data 09/03/2022) – SOLD OUT

sabato 25 giugno 2022 | Eboli (SA) @ Palasele (recupero data 05/03/2022)

lunedì 27 giugno 2022 | Torino @ Pala Alpitour (recupero data 26/02/2022) – SOLD OUT

giovedì 30 giugno 2022 | Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena (recupero data 28/02/2022) – SOLD OUT

sabato 2 luglio 2022 | Ancona @ PalaPrometeo (recupero data 03/03/2022) – SOLD OUT

lunedì 4 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 21/02/2022) – SOLD OUT

mercoledì 6 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 23/02/2022) – SOLD OUT

giovedì 7 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 24/02/2022) – SOLD OUT

Pinguini Tattici Nucleari in tour in estate

sabato 9 luglio 2022 | Parma @ Parma Cittàdella musica c/o Parco Ducale – NUOVA DATA

domenica 10 luglio 2022 | Alba (CN) @ Collisioni Festival c/o Piazza Medford – NUOVA DATA

giovedì 14 luglio 2022 | Cosenza @ Rendano Arena c/o Piazza XV Marzo – NUOVA DATA

sabato 16 luglio 2022 | Catania @ Wave Summer Music c/o Villa Bellini – NUOVA DATA

venerdì 22 luglio 2022 | Bergamo @ Bergamo Summer Music c/o Arena Estiva Fiera – NUOVA DATA

domenica 24 luglio 2022 | Servigliano (FM) @ NoSound Fest c/o Parco della Pace – NUOVA DATA

martedì 26 luglio 2022 | Genova @ Balena Festival c/o Arena del Mare – NUOVA DATA

venerdì 29 luglio 2022 | Francavilla Al Mare (CH) @ Shock Wave Festival – Lungomare Tosti – NUOVA DATA

domenica 31 luglio 2022 | Matera (MT) @ Sonic Park Matera c/o Cava del Sole – NUOVA DATA

lunedì 8 agosto 2022 | Verona @ Arena di Verona (EVENTO SPECIALE) – NUOVA DATA

sabato 13 agosto 2022 | Cattolica (RN) @ Arena Regina – NUOVA DATA