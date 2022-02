Le bibite gassate sono bevande che al loro interno presentano bolle dovute alla presenza di anidride carbonica. Il processo noto come carbonatazione può avvenire naturalmente o tramite un’apposita procedura come nella maggior parte delle bibite analcoliche e nelle sode. Quando il lievito fermenta come in birra e vino, i microbi emettono CO2 per rendere le bevande gassate, ma questo non significa che non si possono aggiungere altri gas. Infatti l’azoto, che è un gas comune, viene già aggiunto in bevande come la birra e l’infuso freddo. Adesso, a quanto pare, anche la Pepsi sta introducendo l’azoto nelle sue bibite tradizionali.

La Pepsi, famosa bevanda analcolica di tipo soft drink prodotta dalla PepsiCo, azienda statunitense, ha annunciato il lancio a livello nazionale di Nitro Pepsi, una nuova bibita innovativa con infusione di azoto, che arriverà negli Stati Uniti il prossimo mese di marzo (precisamente a partire dal 28) in due diverse tipologie di lattine e gusti vendute in formato monodose o confezioni da quattro, ossia: Draft Cola e Vanilla Draft Cola. È più che naturale, a questo punto, porsi la domanda: “Perché mai dovrei voler bere una Pepsi con azoto?”. La risposta, sul profilo tecnico, è che l’anidride carbonica ha bolle più grandi e può conferire un sapore leggermente acre, mentre le bolle più piccole come quelle procurate dall’azoto sono meno intense per il palato.

Pepsi descrive i sapori della Nitro Pepsi come “più morbidi, cremosi, lisci e con affascinanti minuscole bollicine sormontate da una schiuma schiumosa”. A quanto pare, l’azienda stelle e strisce si è messa a lavoro sulla sua bevanda azotata già dal 2019 e, inoltre, sul fondo di ogni singola lattina verrà collocato un widget per ricordare a tutti coloro che la consumeranno che questa soda dovrà essere bevuta in diverso modo: infatti, va servita fredda, preferibilmente non con ghiaccio, e capovolgendo rapidamente la lattina all’interno del bicchiere così da far piombare fuori l’azoto.

